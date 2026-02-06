DE
FR

Canton de Fribourg
La gare de Sugiez livrée aux bulldozers

La gare de Sugiez, édifice historique de 1903, sera démolie. Le Tribunal fédéral a validé le projet des Transports publics fribourgeois visant à moderniser les infrastructures.
Publié: il y a 34 minutes
Aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la démolition de la gare de Sugiez, estime le TF.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La gare de Sugiez, sur le territoire de la commune de Mont-Vully (FR), sera démolie. Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par Patrimoine suisse et Pro Fribourg. La réalisation d'un hub de transports publics l'emporte sur la conservation d'un bâtiment qui n'est pas protégé.

En 2021, les Transports publics fribourgeois ont mis à l'enquête un projet de développement de leurs installations à Sugiez, sur la ligne Anet-Morat. Le projet prévoit l'aménagement de rampes d'accès, des mesures en faveur des personnes en situation de handicap et des places de stationnement. Le bâtiment de la gare, datant de 1903, doit être démoli.

Rien ne s'y oppose

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral confirme la position du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a reconnu à l'édifice une «certaine valeur historique, d'importance locale». Pour autant, celui-ci ne se situe pas dans un secteur protégé et ne bénéficie d'aucune mesure particulière.

Dans ces conditions, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la démolition, estime la 1ère Cour de droit public. Cette suppression est en effet nécessaire à la réalisation du projet des TPF visant à développer un service et des infrastructures de transports sûrs, de qualité et adaptés à tous les usagers.

