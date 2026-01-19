DE
FR

Drame au stade de Tourbillon
Un supporter du FC Sion fait une chute mortelle en plein match

Un tragique accident a coûté la vie à un supporter du FC Sion mercredi 14 janvier au stade de Tourbillon. L’homme, âgé, de 36 ans est tombé dans le vide lors du match.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
La tragédie est survenue pendant le match entre le FC Sion et le FC Winterthour.
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un supporter du FC Sion a perdu la vie. Le trentenaire a fait une chute mortelle lors du match de Super League de mercredi dernier, opposant la formation valaisanne à Winterthour, alors qu'il se trouvait dans le gradin nord du stade de Tourbillon.

Grièvement blessé, le Suisse de 36 ans est décédé de ses blessures, vendredi à l'Hôpital de Sion», précise lundi la Police cantonale valaisanne dans un communiqué. L’accident s’est produit aux alentours de 21h45, soit en pleine seconde mi-temps du match. Pour une raison qui demeure à ce stade indéterminée, ce dernier a chuté dans le vide au niveau de l’escalier ouest.

Intervention d'un tiers exclue

Les secours de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont immédiatement été dépêchés sur place. Après avoir reçu les premiers soins, l’homme a été transporté en ambulance à l’Hôpital de Sion, où il a succombé.

Les premiers éléments de l’enquête permettent d’exclure l’intervention d’un tiers. Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction afin d’établir les circonstances exactes de l’accident.

