Au menu de ce vendredi 31 octobre: le stade de Genève miné, l'opportunité suisse avec Trump, les géants numériques attaqués, les budgets de campagne XXL et pour finir un peu de cinéma.

La pelouse du stade de Genève infestée de rats... à deux semaines du choc Suisse-Suède

Les rats creusent jusqu'à 100 trous par nuit au stade de Genève, à deux semaines d'un match important pour la Nati. Photo: Getty Images

Plus que quelques heures et c'est... le week-end! Alors pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé d'actus suisses. Que nous réserve cette journée du vendredi 31 octobre? Réponse:

1 Les rats continuent de ronger le stade de Genève

La pelouse du stade de football de Genève est régulièrement attaquée par les rats, rapporte vendredi la «Tribune de Genève». Les rongeurs creusent jusqu'à 100 trous par nuit. Malgré la pose de pièges, trappes et autres procédés depuis un mois, des dégâts sont constatés chaque matin. «Il y a peu de captures. Quand l'un [des rats, ndlr] est pris au piège, les autres ne s'approchent plus des boîtes», indique dans le journal Adrien Vabre, directeur de Realsport, la société d'entretien du stade. Il précise qu'«une sorte de filet électrifié a été commandé, qui sera posé à même le sol sur le pourtour du terrain». La Suisse doit affronter la Suède au stade de Genève le 15 novembre dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. La tenue de ce match ne serait pas compromise.

2 La Suisse saura-t-elle séduire Trump au WEF?

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse Suzi LeVine estime vendredi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» que le Forum économique mondial (WEF) représente une opportunité pour les autorités suisses afin de mener de nouvelles négociations avec Washington sur les droits de douane américains. «Avec le WEF à Davos, la Suisse dispose d'une tribune et [le président américain Donald] Trump adore les tribunes». La Suisse est également le plus grand transformateur d'or au monde, ajoute-t-elle. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs». Suzi LeVine conseille à la Suisse de conserver sa boussole morale et de diversifier ses relations économiques.

3 L’entrepreneur Guido Fluri s’attaque aux géants du numérique

Estimant que les mesures annoncées mercredi par le Conseil fédéral contre les grandes plateformes numériques ne vont pas assez loin, l'entrepreneur soleurois Guido Fluri annonce vendredi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» vouloir lancer sa propre initiative populaire contre la désinformation et l'extrémisme. Guido Fluri, qui avait remporté un franc succès avec son initiative «Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force», juge le projet du Conseil fédéral «décevant et peu tourné vers l'avenir». Sa nouvelle initiative veut obliger les groupes technologiques à assumer la responsabilité des contenus, à l'instar des médias traditionnels, explique-t-il. Il entend soumettre le texte à la Chancellerie fédérale avant la fin de l'année.

4 La Suisse bat un record de dépenses électorales

Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les budgets de campagne pour les votations fédérales du 30 novembre sur l'initiative Service citoyen et sur l'initiative pour l'avenir. Un record a été atteint lors de la dernière campagne, en vue de la votation du 28 septembre sur la réforme de l'imposition du logement. Les partisans de l'abolition de la valeur locative avaient annoncé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants.

5 EBS à Genève pour un festival

Du cinéma aux séries télévisées en passant par des univers immersifs: le Geneva International Film Festival (GIFF) ouvre ses portes vendredi soir au Théâtre Pitoëff à Genève en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Jusqu'au 9 novembre, le GIFF va notamment accueillir le réalisateur britannique Stephen Frears («My beautiful Laundrette») ainsi que le scénariste américain Alan Ball («American Beauty»).