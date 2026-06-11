DE
FR

Du 2 au 11 octobre
La Foire du Valais choisit le cinéma pour sa prochaine édition

La Foire du Valais 2026 à Martigny, du 2 au 11 octobre, mettra à l’honneur le cinéma avec courts-métrages, Bollywood et Haute-Savoie comme région d’honneur. Près de 250'000 visiteurs sont attendus.
Publié: il y a 27 minutes
Les organisateurs dévoilent le programme de la Foire du Valais.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'édition 2026 de la Foire du Valais se tiendra à Martigny du 2 au 11 octobre prochain. Pour sa 66e édition, la plus grande foire commerciale de Suisse romande mettra à l'honneur le cinéma. La Haute-Savoie en sera la région d'honneur.

«Notre volonté est de poser un regard légèrement différent sur ce qui fait la force de la Foire: ses rencontres, ses visages, ses traditions, ses émotions, ses surprises et cette énergie populaire qui rassemble chaque automne le Valais, mais aussi une large partie de la Suisse romande», expliquent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

«Bollywood, l'Inde fait son cinéma»

Cette thématique prendra forme grâce à une collaboration avec l'Association Valais Films, Valais Film Commission, Studio13 et le FIFF (le Festival international du film de Fribourg). Des courts-métrages seront réalisés durant la Foire, afin de porter «un regard cinématographique, sensible et original sur ce rendez-vous populaire». Ces films seront présentés le deuxième samedi de la Foire.

L'exposition «Bollywood, l'Inde fait son cinéma» constituera l'une des attractions. Sur environ 500 m2, cette exposition itinérante proposera un parcours à travers les codes de Bollywood: loges d'acteurs, costumes et maquillage, lieux de tournage, traditions du mariage indien, décors de palais, scènes de rues, ambiances sonores, photographies et vidéos. Un village d'animations d'environ 600 m2 prolongera l'expérience avec de la musique, de la danse, un restaurant, un salon de thé et une douzaine de stands d'artisans.

Près de 250'000 visiteurs attendus

La Foire du Valais accueillera cette année le Département de la Haute-Savoie comme région d'Honneur. L'occasion pour elle de faire découvrir ou redécouvrir son territoire et ses produits du terroir. Commune invitée et hôte d'Honneur, Port-Valais fera rayonner le Chablais à Martigny Expo.

La Foire du Valais reste avant tout une foire commerciale. Plus de 400 exposants seront réunis à Martigny Expo, entre artisans, commerçants, producteurs, créateurs, restaurateurs, entreprises, institutions et partenaires. Près de 250'000 visiteurs sont attendus en l'espace de neuf jours.

Cette édition 2026 sera également la première depuis l'inscription officielle de la Foire du Valais comme élément du patrimoine culturel immatériel du Canton du Valais.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus