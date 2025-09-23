La Suisse compte 61% de bénéficiaires de subsides de plus qu’il y a 30 ans. Cela représente désormais 41% de ménages qui n'ont pas les moyens de payer leurs primes maladie. Au final, le contribuable paie pour lui et pour eux.

Les primes d'assurance maladie vont encore augmenter en Suisse en 2026. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

Myret Zaki Journaliste Blick

Quand les primes maladie explosent, les subsides vont dans la même direction, et augmentent même plus vite encore, comme en attestent les statistiques suisses. Au final, l’assuré paie double: une fois à titre d’assuré, et une seconde fois à titre de contribuable, pour financer les subsides à l'assurance, qui sont payés par la Confédération et les cantons.

178% ici, 350% là

Les subsides, ou «réductions de primes», dans le langage de l’administration fédérale, c’est l’aide aux assurés qui n’ont pas les moyens de payer leurs primes. Avec l’explosion de 178% des primes maladie moyennes en 28 ans, les subsides ont, de leur côté, progressé deux fois plus vite encore, soit de 350% entre 1996 et 2024, selon les chiffres de l’OFS et de l’OFSP.

En effet, toujours plus de Suisses sont dans l’incapacité de payer les primes qui explosent, alors que les bas revenus ont essuyé de plein fouet l'inflation réelle des 5 dernières années. De 23% de bénéficiaires individuels de subsides en 1996 (ou 1,7 million de personnes), on arrive à 29,5% en 2024 (2,7 millions). En termes de ménages, ils étaient 1,6 million en 2024 en Suisse, soit 41% des ménages en Suisse. C’est 61% de plus qu’en 1996.

Plus de poursuites

Bien sûr, il faut tenir compte de l’augmentation de la population. Or elle a augmenté de 29% sur ces trois décennies, soit deux fois moins que le nombre de bénéficiaires de subsides.

Par ailleurs, les montants par assuré mis aux poursuites ont constamment augmenté depuis 15 ans, phénomène qui confirme la précarisation d'un nombre accru d'assurés face à des primes qui flambent, et qui ne sont pas intégrées dans les chiffres officiels de l'inflation suisse.

De 1,5 à 6,6 milliards

Dans 62% des cas, les bénéficiaires sont des ménages avec 1 adulte seul. Et 37% des bénéficiaires sont des personnes de moins de 25 ans, avec un effectif d’hommes à peine supérieur à celui des femmes. Plus de la moitié des ménages bénéficiaires touchent des montants élevés de subsides, entre 4800 francs et plus de 12'000 francs par an pour payer leur prime. Le subside moyen versé par ménage a augmenté de 116% en 28 ans, pour atteindre 4200 francs. Il a triplé depuis 1996.

Dans le canton de Vaud, par exemple, pour une famille avec 4 enfants, sur une prime totale annuelle de 19'731 francs, le subside atteint 9549 francs. Au total, les bénéficiaires de subsides aux primes maladie ont touché 6,6 milliards de francs en 2024. Un montant qui était encore à 5,5 milliards en 2021.

Ainsi, pour 41% des ménages en Suisse, l’assurance maladie obligatoire est impossible à couvrir avec leurs revenus, ceci dans un pays où l’inflation officielle a été faible à nulle ces dernières années (à 0,2% actuellement), et où le taux de chômage – à 2,5% – est considéré très proche du plein-emploi.