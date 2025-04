Martigny (VS): les comptes 2024 bouclent avec un bénéfice

Anne-Laure Couchepin Vouilloz est la présidente PLR de la ville.

Les comptes de la Ville de Martigny se sont teintés de noir en 2024. Ils affichent un résultat excédentaire de 387'000 francs. Le fonds de réserve de politique budgétaire a, lui, augmenté de 1,3 million de francs. Le budget laissait apparaitre un déficit de 3,4 millions de francs.

L'augmentation des recettes fiscales, par rapport à celles budgétisées, explique cette clôture en noir et non en rouge. L'impôt sur le revenu des personnes physiques a rapporté 2,3 millions de plus qu'escompté.¨

Les droits de succession et les donations affichent +400'000 francs et les transactions immobilières des gains non budgétisés de 600'000 francs. Enfin, 700'000 francs ont été versés à la commune par le Canton pour l'impôt à la source. Seul bémol: les impôts sur le revenu des personnes morales, en baisse de 300'000 francs.

«Notre économie (ndlr: locale) se porte bien mais demeure toutefois fragile», a résumé, lors d'une conférence de presse, lundi, la présidente de la cité, Anne-Laure Couchepin Vouilloz. «Si notre tissu est composé majoritairement de petites et moyennes entreprises, le résultat d'une ou deux grandes sociétés est davantage lié à la fluctuation des marchés financiers.»

Recours à l'emprunt

La présidente de la deuxième commune du canton (23'449 habitants au 31 décembre 2024) se montre satisfaite en songeant à la marge d'autofinancement atteinte, l'an dernier, soit 9,12 millions de francs. C'est bien plus que les 5,67 millions de francs figurant au budget.

Les investissements nets se sont montés à 13,1 millions de francs. L'insuffisance de financements a atteint 3,98 millions de francs. La Ville a donc eu recours à l’emprunt pour financer une partie de ces projets.

Sécurisation de la Dranse

«Nous avons fixé à 215 millions de francs le montant maximum de notre endettement. Celle-ci est aujourd'hui de 180 millions de francs», précise, rassurante, la présidente octodurienne.

En 2024, les principaux investissements ont concerné la création d’une UAPE, le réaménagement des vestiaires du local du feu, les premières étapes de la rénovation de la piscine municipale extérieure, la subvention à la construction d'un nouvel EMS et la sécurisation des digues de la Dranse. Un million de francs ont également été investis pour garantir l'état de la patinoire du Forum.

Le Conseil général est appelé à valider les comptes, le 27 mai prochain.