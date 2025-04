L'armée suisse a neutralisé 273 munitions non explosées en 2023, grâce aux signalements de la population. Elle met en garde contre les risques dans les zones de randonnée et de loisirs, particulièrement dans les cantons de Berne, des Grisons et du Valais.

C’est surtout dans des régions propices à la randonnée et aux loisirs qu’il est important de faire preuve de prudence. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

De plus en plus de munitions non explosées sont désamorcées. L'armée a neutralisé 273 ratés l'an dernier, grâce à plus d'un millier d'indications de la population. Elle met toutefois en garde les randonneurs et pêcheurs face au risque de tomber sur des munitions.

C’est surtout dans des régions propices à la randonnée et aux loisirs qu’il est important de faire preuve d’attention et de prudence face aux munitions, souligne lundi l'armée dans un communiqué. De nombreuses annonces proviennent des cantons de Berne, des Grisons et du Valais, qui ne sont pas seulement des régions de randonnée appréciées, mais aussi des zones d'entraînement militaire.

Outre les ratés, les spécialistes du commandement chargé du déminage et de l'élimination des munitions non explosées ont aussi éliminé d'anciennes parties et d'autres restes de munitions. Avec la popularité croissante des activités de plein air telles que la randonnée, l'escalade ou la pêche à l'aimant, le risque de tomber sur des ratés ou d'anciens restes de munitions augmente également, met en garde l'armée.

La pêche à l'aimant en particulier présente des dangers considérables, car des munitions peuvent être récupérées par inadvertance dans les eaux. Malgré leur âge, celles-ci peuvent être encore très dangereuses et ne doivent en aucun cas être déplacées ou même emportées.