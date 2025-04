1/5 Le gymnase de Chamblandes (VD) dû être évacué à cause d'une alerte à la bombe. (Image symbolique) Photo: Keystone

Natascha Ruggli

Les élèves de la nouvelle génération sont passés au niveau supérieur en termes de mauvaises blagues à l'école. Si autrefois on posait des coussins péteurs sur la chaise des enseignants, on prétend désormais qu'il y a des bombes dans l'école. C'est en partie le résultat d'une tendance sournoise qui sévit sur les réseaux sociaux et à laquelle les écoles suisses doivent aussi faire face.

Le dernier incident de ce type a eu lieu mercredi dernier au gymnase de Chamblandes à Pully, dans le canton de Vaud. A 7h30, une enseignante a reçu une menace sur son téléphone portable, indiquant que plusieurs engins explosifs se trouvaient dans l'établissement. La police a immédiatement été informée et le bâtiment a été évacué.

Vingt personnes, dont des experts en explosifs et même un chien renifleur, ont participé aux recherches sous haute pression. Personne n'a été autorisé à entrer dans le bâtiment, les bus ont été déviés. En début d'après-midi, l'alerte était déjà levée, puisqu'aucune bombe n'avait été trouvée.

Les auteurs arrêtés

L'enquête derrière la fausse alerte a rapidement porté ses fruits et l'expéditeur du message a très vite été retrouvé. Un étudiant de 18 ans, originaire de Lausanne, avait envoyé le message au nom de son amie à peine plus jeune. Le motif reste pour l'instant inconnu. La seule chose qui est sûre, c'est que l'adolescente fréquentait le gymnase.

L'ami de l'élève, âgé de 18 ans, doit s'attendre à des conséquences drastiques: il risque jusqu'à trois ans de prison et une amende. Selon le droit pénal des mineurs, la jeune fille de 17 ans doit, quant à elle, s'attendre à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, ainsi qu'à une exclusion du gymnase. L'école a déjà ouvert une procédure d'exclusion en ce sens.

Plusieurs cas en Suisse

Récemment encore, une école de Coire a connu le même sort. Le 6 février dernier, la police cantonale des Grisons a été informée d'une menace de bombe dans le secteur de l'école primaire Nikolai. Une intervention de grande envergure a immédiatement été lancée, mais il s'agissait au final d'une fausse alerte. Une enquête a été ouverte.

En novembre 2024, des événements similaires se sont produits dans trois écoles en Argovie. A Lenzbourg, Suhr et Bremgarten, des menaces de fusillade ont été proférées. A Lenzbourg, un élève de onze ans a été identifié comme responsable de l'alerte. Il a déclaré avoir été influencé par les réseaux sociaux.

Terrible tendance TikTok

Des vidéos dans lesquelles des jeunes se vantent d'avoir lancé de fausses alertes à la bombe sur les médias sociaux attirent l'attention. Le but étant évidemment d'obtenir un nombre élevé de vues et de nombreux «J'aime».

Des défis comme celui-ci sont régulièrement lancés sur TikTok. Les jeunes et les enfants sont incités à imiter ce qui leur est proposé sur la plateforme. Les vidéos montrent par exemple comment des alertes à la bombe sont gribouillées sur les murs des toilettes d'une école. Les conséquences engendrées par de telles farces ne sont souvent pas prises en compte.

Mais que faire contre de tels canulars? La police cantonale argovienne a elle-même publié une vidéo TikTok dans laquelle elle condamne fermement de tels défis, en raison de la multiplication de ces menaces inquiétantes.