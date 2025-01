Panique en Suisse alémanique Un challenge TikTok répand des fausses menaces de fusillade à l'école

Yyerdon et Sierre avaient eu leurs alertes à la bombe en septembre. Les écoles suisses alémaniques ont récemment de fausses menaces de fusillade. Un challenge TikTok pourrait en être la cause de certaines, affirme la SRF, et ça se passe aux toilettes.