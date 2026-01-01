La Suisse a passé le cap de la nouvelle année en faisant sonner les cloches et en assistant à quelques feux d'artifice. Les Genevois ont pu profiter d'un feu d'artifice alors que les Lausannois ont assisté à «l'embrasement» de la cathédrale.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse est entrée dans la nouvelle année 2026 avec des sons de cloches et quelques feux d'artifice. Alors que les Bernois écoutaient les cloches de la cathédrale, des milliers de personnes se sont pressées autour du lac à Zurich pour assister au feu d'artifice.

Comme chaque année, on estime à 150'000 le nombre de spectateurs qui se sont mis en position pour apercevoir le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. A minuit 19, tous les éclairages ont été éteints pour que les fusées soient bien visibles. Le feu d'artifice a constitué le point culminant des festivités sur différentes places de Zurich.

Il n'y a pas eu de brouillard cette année, contrairement à la Saint-Sylvestre 2025, où le feu d'artifice ne se laissait que deviner. Les badauds ne voyaient alors que des lumières colorées, accompagnées du bruit des fusées.

A Genève, la fête du Nouvel An cette année, y compris le feu d'artifice, était placée sous la devise «Ensemble on brille!» et des fusées ont également été tirées à Rheinfelden, en Argovie, en même temps que dans la ville jumelle allemande de l'autre côté du Rhin.

Des cloches au lieu de feux d'artifice

Dans la ville fédérale de Berne – où les feux d'artifice sont interdits dans la vieille ville – les fêtards se sont rassemblés, comme d'habitude sur la Münsterplatz pour trinquer et sonner le glas de l'année. Les douze coups de minuit ont été donnés à la main par la gardienne de la tour à l'aide d'un marteau. A Saint-Gall, c'est la Klosterplatz qui a servi de point de rencontre.

A Lausanne, il n'y a pas eu non plus de feu d'artifice, mais le fameux Feu: l'embrasement de la cathédrale à l'aide de jeux de lumière et de pyrotechnie. En général, la plupart des grandes villes ont renoncé à un feu d'artifice officiel pour la Saint-Sylvestre. A Bâle, par exemple, il n'y en a plus depuis des années et les feux d'artifice sont strictement réglementés pour les particuliers. A Liestal, le chef-lieu de Bâle-Campagne, ils sont totalement interdits.

Sous le signe du manque de neige

Dans de nombreuses communes du Haut-Valais, la sécheresse a également entraîné cette année une interdiction complète des feux et des feux d'artifice. Après qu'un incendie s'est déclaré dimanche dernier dans un domaine skiable de la commune de Bellwald, des communes comme Brigue-Glis, Naters et Fiesch ont joué la carte de la sécurité.Sous le signe du manque de neige

Dans de nombreuses communes du Haut-Valais, la sécheresse a également entraîné cette année une interdiction complète des feux et des feux d'artifice. Après qu'un incendie s'est déclaré dimanche dernier dans un domaine skiable de la commune de Bellwald, des communes comme Brigue-Glis, Naters et Fiesch ont joué la carte de la sécurité.

Le manque de neige a également eu raison d'une autre tradition : ceux qui préfèrent glisser littéralement dans la nouvelle année n'ont pas eu de chance cette année. A Hospental UR, il n'y a pas eu de luge traditionnelle de la Saint-Sylvestre en raison de la faible quantité de neige. En revanche, le verre de l'amitié avec un cocktail gratuit s'est déroulé comme d'habitude.

Quelques festivités étaient également au programme le jour de l'an. A Interlaken (BE), un grand feu d'artifice sera tiré le 1er janvier 2026 sur la Höhematte, en clôture du festival de musique «Touch the Mountains». Le bassin lacustre de Lucerne sera également illuminé.