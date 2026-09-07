Ce samedi 5 septembre, au coeur de Lausanne, une dizaine de jeunes hommes décrits comme étant agressifs ont semé le désarroi parmi les passants en réalisant des saluts hitlériens. L'un d'entre eux a été arrêté par la police.

Saluts nazis en plein centre-ville: un groupe de jeunes a choqué Lausanne

Saluts nazis en plein centre-ville: un groupe de jeunes a choqué Lausanne

Ellen De Meester Journaliste Blick

Des saluts nazis, le samedi après-midi, au coeur de Lausanne. Voilà ce qu'ont observé des dizaines de passants, ce 5 septembre, alors qu'un groupe de jeunes hommes a parcouru le centre-ville en réalisant ce geste de la main associé au fascisme hitlérien.

Selon nos informations, les individus auraient affiché, sur leurs vêtements, un symbole représentant une croix suisse blanche ornée d'un crâne. Plusieurs d'entre eux portaient des pantalons cargo style militaire. «Ce qui m'a le plus choqué, c'est leur âge, nous raconte Valentin Augsburger, Chef de projet dans le servie public, qui a assisté à la scène. Ils étaient tout juste majeurs!»

Sur Instagram, il raconte notamment être tombé nez-à-nez avec le groupe «provocateur», alors qu'il se rendait à un vernissage: «J'ai appris qu'ils ont même agressé une personne, parce qu'elle portait un t-shirt antifasciste, puirsuit l'élu d'Ensemble à Gauche au conseil communal lausannois. Plusieurs personnes ont tenté de maîtriser la situation, mais les jeunes hommes n'ont pas tardé à fuir en s'engouffrant dans le métro.»

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Trois personnes interpellées

La Police municipale de Lausanne confirme que, vers 16h45, la Centrale vaudoise de police apprenait que des individus porteurs de cagoules, avaient fait irruption sur la Terrasse des Grandes-Roches, au pont Bessières. «Ils ont arraché et emporté une banderole 'End complicity genocide' et ont quitté les lieux», précise un porte-parole.

Ainsi que l'indiquent encore les forces de l'ordre, un dispositif de recherches a été rapidement mis en place. Sur la base des signalements reçus, la Police municipale a interpellé trois Suisses âgés de 15, 16 et 19 ans, à la place de l'Europe. Les trois personnes, domiciliées dans les cantons de Vaud et du Valais, ont été aussitôt conduites à l'Hôtel de police. «La personne majeure a également reconnu avoir enlevé la banderole», précise le porte-parole.

Une plainte pénale pour vol

Les investigations de la Police judiciaire, du Ministère public et du Tribunal des mineurs ont pu déterminer que ces trois personnes auraient eu une «altercation» avec deux autres individus au centre-ville. Il a également été confirmé qu'elles ont effectué plusieurs «saluts nazis».

Les trois Suisses interpellés ont ensuite été libérés, tandis que «les deux mineurs ont été remis à leur parents». Une plainte pénale a été déposée pour vol.

«La banalisation du fascisme fait peur»

A noter que les images du groupe ont rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes relevaient leur étonnement, face à la scène. Aux yeux de Valentin Augsburger, ce groupe de jeunes hommes est le symptôme d'un phénomène plus large, qui l'inquiète profondément:

«Ils faisaient ces saluts nazis au Flon, un samedi après-midi, devant tout le monde, sans la moindre gêne, déplore-t-il. La banalisation du fascisme à Lausanne fait peur. Il faut rappeler la personne qui s'est fait agresser parce qu'elle portait un t-shirt antifa, et ça ne va pas. On ne devrait pas pouvoir être agressé à cause de son opinion politique, sa couleur de peau, sa religion au centre-ville de Lausanne.»

La Police municipale précise toutefois qu'aucune augmentation de ce genre de cas n'a été observée.