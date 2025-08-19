Publié: il y a 30 minutes

Le Valais interdit les feux en plein air en raison d'un danger d'incendie très élevé, explique le canton ce mardi. L'interdiction est immédiate et générale, malgré la fin de la canicule et quelques précipitations prévues.

Les feux en plein air interdits en Valais dès ce mardi

Les feux en plein air interdits en Valais dès ce mardi

Des pompiers éteignent le feu de l'incendie de foret au-dessus de Bitsch/Ried-Moerel en juillet 2023 a Bitsch dans le Haut-Valais. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

Le Valais annonce une interdiction générale et immédiate d'allumer des feux en plein air. En cause: le danger d'incendie très important dans la majorité des régions du canton. «La fin de la canicule cette semaine et les quelques précipitations attendues ne permettront pas d'améliorer la situation générale», explique mardi le canton du Valais dans un communiqué. L'interdiction d'allumer du feu en plein air entre en vigueur sur tout le territoire cantonal.

Les grillades restent néanmoins autorisées dans les espaces privés en zone urbaine et sous certaines conditions. Les grills doivent être posés sur une base non inflammable telle qu'un socle en béton ou un dallage de pierre, et à plus de dix mètres d'une surface ou de végétation inflammable. Chaque personne est responsable de son installation.

Seule une pluie persistante (30mm/m2) d'au moins trois jours pourrait changer la situation, précisent les autorités valaisannes. Les épisodes pluvieux de courte durée et les orages n'ont que très peu d'impact. La population est priée de suivre les consignes des autorités compétentes, qui communiqueront en cas de modification notable des conditions environnementales. Pour rappel, en cas d'incendie, il s'agit d'alarmer le 118.