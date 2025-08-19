DE
FR

Face au risque d'incendie
Les feux en plein air interdits en Valais dès ce mardi

Le Valais interdit les feux en plein air en raison d'un danger d'incendie très élevé, explique le canton ce mardi. L'interdiction est immédiate et générale, malgré la fin de la canicule et quelques précipitations prévues.
Publié: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
Des pompiers éteignent le feu de l'incendie de foret au-dessus de Bitsch/Ried-Moerel en juillet 2023 a Bitsch dans le Haut-Valais. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch

Le Valais annonce une interdiction générale et immédiate d'allumer des feux en plein air. En cause: le danger d'incendie très important dans la majorité des régions du canton. «La fin de la canicule cette semaine et les quelques précipitations attendues ne permettront pas d'améliorer la situation générale», explique mardi le canton du Valais dans un communiqué. L'interdiction d'allumer du feu en plein air entre en vigueur sur tout le territoire cantonal.

A lire aussi
Dans la nuit de mardi à mercredi, la température va radicalement changer
Goutte froide en approche!
Il va (enfin) pleuvoir et «faire nettement plus froid» en Suisse
Le risque d'incendie en forêt augmente
Dans toute la Suisse
Le risque d'incendie en forêt augmente

Les grillades restent néanmoins autorisées dans les espaces privés en zone urbaine et sous certaines conditions. Les grills doivent être posés sur une base non inflammable telle qu'un socle en béton ou un dallage de pierre, et à plus de dix mètres d'une surface ou de végétation inflammable. Chaque personne est responsable de son installation.

Seule une pluie persistante (30mm/m2) d'au moins trois jours pourrait changer la situation, précisent les autorités valaisannes. Les épisodes pluvieux de courte durée et les orages n'ont que très peu d'impact. La population est priée de suivre les consignes des autorités compétentes, qui communiqueront en cas de modification notable des conditions environnementales. Pour rappel, en cas d'incendie, il s'agit d'alarmer le 118.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus