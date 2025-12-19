DE
Excédent de recettes prévu
Le Grand Conseil valaisan valide le budget 2026, malgré quelques volte-faces

Le Parlement du Valais a validé le budget 2026, rejetant le plein renchérissement et 20 nouveaux postes. Ces décisions ont permis d'équilibrer le budget, avec un excédent de 2,4 millions de francs.
Publié: 13:39 heures
Le Grand Conseil valaisan a validé son budget 2026 vendredi.
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le budget 2026 du canton du Valais a été validé par le Grand Conseil vendredi. Seul le PS a voté contre. Il boucle sur un excédent de recettes de 2,4 millions de francs. Le Parlement n'a accordé que 0,3% de renchérissement et a supprimé la création de 20 EPT.

Malgré six votes durant la semaine défendant l'idée d'un plein renchérissement à hauteur de 0,6%, le Grand Conseil a fait volte-face, afin de respecter le double frein à l'endettement. Ce changement de paradigme (0,3%) a permis à l'Etat du Valais d'économiser 3,2 millions de francs.

L'entretien des routes avance

Une mesure comptable (1,2 million de francs) et la budgétisation de la participation qui sera facturée aux communes (875'000 francs) pour la hausse du budget dévolue à l'entretien des routes ont également permis d'équilibrer le budget.

Lundi, la majorité du Parlement avait validé, pour une voix, la création de 20 postes non-autofinancés et à durée indéterminée (pour 2,4 millions de francs) au sein de l'Etat du Valais. Le débat a été rouvert vendredi. Ce second vote a été différent du premier (65 non, 63 oui).

