2025 s’annonce comme une année de grands bouleversements. Entre prédictions pour la Suisse, conflits mondiaux et catastrophes climatiques, Christiane Dubois, voyante et parapsychologue, dévoile ses visions pour l’avenir.

Christiane Dubois chez elle, à Cossonay (VD), tirant les cartes fin 2023. Photo: Daniella Gorbunova

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

L'ambiance est morose en cette fin d'année? Vous vous sentez mou, agacé, au bout du rouleau? L'an prochain pourrait bien mettre un grand coup de pied dans la fourmilière universelle, parole de Christiane Dubois, voyante!

La Vaudoise d'adoption nous avait déjà guidés pour le passage en 2024. À l'approche de 2025, nous l'avons rappelée. Dans les bureaux de Blick, Christiane a fait les thèmes astraux de notre pays, mais aussi de notre future présidente, Karin Keller-Sutter, ou encore du climat ou du conflit au Moyen-Orient.

L'astrologue, connue notamment des auditeurs de One FM, Rhône FM, LFM et Radio Lac, nous prend donc par la main pour un tour divinatoire de l'an 2025. Attention, ça va secouer!

2025: un tournant pour l'humanité

«L’année 2025 sera un peu spéciale», annonce d'emblée Christiane. En six mois, cinq grosses planètes du système solaire changent de signe (oui, les planètes aussi sont affectées par les signes astrologiques). «C'est important, souffle la parapsychologue. C'est annonciateur de chamboulements au niveau des comportements individuels et collectifs, des courants de pensée... De nouvelles philosophies vont apparaître.»

Neptune va ainsi entrer en Bélier le 30 mars prochain, suivi par Saturne le 24 mai. En juin, Jupiter entrera dans le signe du Cancer. «Il amène les valeurs de la famille, du clan. Nous serons moins divisés, le côté groupe reviendra sur le devant de la scène», prévoit Christiane.

Mais c'est déjà depuis le 1er décembre que Pluton est entré en Verseau. Il y restera vingt ans. Un phénomène qui ne touche pas que les gens nés sous ce signe, mais toute l'humanité. «La dernière fois que ça s'est produit, on a eu la guerre d'indépendance des Etats-Unis, la Révolution française, l'accession au pouvoir de Napoléon, la naissance du rail, toute l'industrie moderne!», illustre l'habitante de Cossonay (VD).

L'année 2025 pourrait donc être le début d'une nouvelle ère de découvertes et d'innovations, dans l'intelligence artificielle, la communication, la locomotion et la médecine. «J'ai hâte de vivre ça, d’assister à tous ces chamboulements en préparation», se réjouit Christiane Dubois.

La Suisse questionnera sa neutralité

La Suisse, ou plutôt sa constitution du 12 septembre 1848, signée à 11h08 à Berne, est Vierge ascendant Scorpion. «Nous, les astrologues, on trouve tout sur internet. Avant, on allait dans les bibliothèques», sourit notre voyante.

«Politiquement, la Suisse aura une grande importance en 2025, prédit Christiane. En mars, le pays pourrait être impliqué dans des négociations clefs, des décisions seront prises sur la neutralité militaire et les partenariats économiques qui vont avec», nous prévient-elle.

Mais les Suisses se mobiliseront également pour eux-mêmes. «Dès juin, nous aurons un renforcement des actions citoyennes. Le sentiment d'appartenance sera fort, des idées progressistes, axées sur la durabilité environnementales, seront portées.» Jupiter n'y est pas tout à fait étranger: «Entré en Cancer, il accentue l'idée de vivre bien, aussi dans sa tête».

Karin Keller-Sutter doit trouver son équilibre

«Je ne connais pas son heure de naissance, avoue la voyante. J'ai fait à 0 heure le 22 décembre, dernier jour du Sagittaire.»

Christiane écarquille les yeux au moment de parler de la future présidente de la Confédération. «Elle a un sacré caractère! Son thème... Waouh, pas forcément très cool», glisse-t-elle. On ne sait d'abord pas bien si la parapsychologue rigole ou si elle a vu un malheur.

Heureusement, la libérale-radicale KKS a surtout «un mars assez puissant». Pas la barre de chocolat, mais bien le dieu romain des guerriers. «Son mars à elle est en carré à Jupiter, c'est un aspect agressif lié à l'institutionnel, explique Christiane. Elle aime faire sa loi et imposer sa vision.»

KKS devra donc trouver son équilibre pour lisser ses tendances à l'excès et au conflit, nous confie la voyante. «Le passage de Saturne devrait la tenir un peu en laisse», ajoute-t-elle.

En discutant du rôle de la Suisse comme médiatrice de conflits mondiaux, Christiane ressent que le pays a besoin d'une dirigeante qui sache prendre des décisions drastiques. «Si quelqu'un veut se frotter à la Constitution suisse, il trouvera Karin Keller-Sutter en travers de son chemin.»

La guerre en Ukraine et les secrets de Pluton

Christiane a fait le thème astral de l'Ukraine grâce à sa Constitution du 24 août 1992, signée à Kiev. Le pays, envahi par la Russie depuis bientôt trois ans, partage donc le signe astrologique de la Suisse: Vierge.

Pour la voyante, 2025 pourrait marquer la fin du conflit, avec un changement de l'identité profonde des Ukrainiens, une redéfinition de leurs frontières. «Ce qui a été pris par la Russie ne sera jamais rendu», annonce Christiane. Le peuple ukrainien devra donc se réinventer.

Des négociations musclées, avec KKS défendant les valeurs de la Suisse, pourraient être au programme. Son accession à la présidence ne serait donc pas un hasard? «L'Univers sait toujours ce qu'il fait. Tout est tellement synchronisé», souligne la Vaudoise.

Dans la résolution du conflit, Pluton pourrait jouer un rôle important. C'est-à-dire que le reste du monde risque de découvrir après coup que les deux parties sont parvenues à un accord.

«L'aspect plutonien est synonyme de caché, mais pas dans le sens de dissimulation, plutôt de discrétion, nous apprend Christiane. La lumière sera faite après. Le gouvernement américain veut absolument des coups d'éclat sur la scène internationale. Mais Poutine et Zelensky, avec leurs egos démesurés, ne veulent pas passer pour des idiots», analyse la parapsychologue.

La Suisse, en revanche, pourrait intervenir en sous-main. L'Univers en revient donc au Mars guerrier de notre future présidente.

Le conflit israélo-palestinien cessera «faute de combattants»

Face à moi, dans une exiguë salle de réunion, Christiane annonce la couleur en citant Corneille: «Et le combat cessa faute de combattants». Comprenez: la Palestine risque bien d'être rayée de la carte, et tout le Proche-Orient s'embrasera.

«Ils se battent depuis 5000 ans, ils ne vont pas s'arrêter maintenant, prédit la résidente de Cossonay, l'air plus grave que tout à l'heure. Le conflit va durer encore des années, et impliquera les pays voisins. Nous vivrons des moments de répits qui donneront de l'espoir, mais ça repartira à chaque fois.»

L'astrologue voit pour Israël «encore plus de structure et de discipline». Elle développe: «Ils se battent pour une cause dont ils sont sûrs. Quand on est tellement certain d'avoir raison, depuis toujours, on peut tuer pour ne pas admettre que l'on a tort. Ça n'est absolument pas possible d'entendre autre chose, ça touche l’ego, l’individu, les tréfonds des croyances. Ce sont des rancunes qui ont des milliers d’années», philosophe Christiane.

Elle voit tout de même quelques petits progrès. D'abord, le fait que la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, mais aussi son ancien ministre Yoav Gallant et le dirigeant du Hamas Mohammed Deif. «Ça veut dire qu'un tollé s'est levé. Netanyahou a déclenché la guerre pour ne pas aller en prison», déplore notre voyante qui, lucide, n'a pas beaucoup d'espoir en ces condamnations. «C'est un pet dans l'eau», soupire-t-elle.

Par ailleurs, Saturne fait un très bon passage dans la lune d’Israël, a vu Christiane. «Ça apportera de l’écoute et des possibilités d’accords».

Avant le passage à 2024 déjà, la parapsychologue nous parlait des vibrations que nous ressentons tous, à travers le monde. «On se prend la vibration de souffrance des Palestiniens en pleine poire, annonce la franco-vaudoise. Les gens répètent qu'ils vont de plus en plus mal, mais c'est aussi parce qu'on reçoit tout le malheur de ces enfants qui crèvent de faim.»

La seule solution pour se protéger? Emettre de la joie, enseigne Christiane, qui n'est pas simplement voyante, mais aussi active dans le conseil personnel. «On ne chasse pas les ténèbres en envoyant plus de ténèbres, on les chasse en produisant de la lumière», partage-t-elle.

Le climat, entre éruptions volcaniques et progrès

Neptune va causer des remous dès 2025. En entrant en Bélier, signe de feu, pour 15 ans, la planète de l'eau va causer des dégâts.

«Pendant 15 ans, Neptune était en Poissons, soit 'à domicile' comme on dit en astrologie, explique Christiane. Là, on risque des alternances entre sécheresses et inondations. L'eau de Neptune et le feu du Bélier, je vois des volcans dans l'eau... De l'eau qui bouillonne. Ça va être sportif», résume l'experte.

L'univers sachant toujours ce qu'il fait, ces élans de rapprochement entre humains arrivent donc à point nommé pour affronter de potentielles éruptions de volcans sous-marins. «Les humains sont détestables les uns avec les autres quand tout va bien et prennent conscience de leur humanité dans les problèmes», confirme la voyante.

Depuis son passage dans les bureaux de Blick, Christiane a continué à travailler sur les thèmes évoqués. Le 24 décembre, elle m'appelle, porteuse d'une bonne nouvelle. «Nous aurons beaucoup d'innovations autour de l'eau, je vois des moulins à eau, mais aussi de grands progrès dans l'utilisation de l'eau pour les moteurs hydrauliques et l'énergie verte», prédit-elle.

Enfin, Neptune et Saturne en Bélier seront porteurs d'unité. «Ça va faire prendre de la grandeur à l'être humain. Nous ne penserons plus qu'à notre pomme, nous prendrons réellement conscience que nous faisons partie d'un tout.»