Une étude de l’EPFL et la HEIG-VD révèle que 90% des habitants d’Yverdon interrogés souffrent de troubles du sommeil. Les chercheurs attribuent ce phénomène à des facteurs sociaux et environnementaux, avec une prévalence plus élevée dans les quartiers plus modestes.

Un taux élevé de troubles du sommeil a été détecté à Yverdon-les-Bains

A Yverdon (VD), la population a des gros problèmes de sommeil. Une nouvelle étude de l'EPFL et de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) révèle qu'environ 90% des personnes interrogées souffrent de troubles de sommeil. Parmi elles, 15% présentent même une somnolence diurne.

Selon l'auteur de l'étude, Philippe Voruz, cela peut être dû à «un mal-être plus général», mais aussi à des facteurs externes, comme la précarité, la pollution ou les nuisances sonores liées au trafic.

Les personnes modestes plus touchées

Les scientifiques ont créé une carte de la ville pour illustrer la répartition des données. Résultat: cette problématique touche tous les groupes démographiques et quartiers de la ville. Mais les chercheurs ont constaté que les personnes qui vivaient dans des zones plus modestes, moins bien desservies et plus bruyantes, présentaient davantage de troubles.

Derrière cette étude, l'idée est d'aider la population à améliorer sa qualité de sommeil, mais aussi d'aiguiller les autorités pour qu'elles agissent au niveau urbanistique. Une nouvelle étude est prévue pour consolider les résultats et mieux documenter le phénomène.

Yverdon n'est pas un cas isolé. Un tiers de la population suisse présente des troubles de sommeil, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un chiffre à la hausse depuis plusieurs années.