Former des professionnels de la restauration en deux ans: le pari de l’EHL. Ce nouveau programme vise à répondre à la pénurie et à susciter des vocations.

Devenir chef en deux ans: le nouveau programme de l’EHL

Devenir chef en deux ans: le nouveau programme de l’EHL

ATS Agence télégraphique suisse

Apprendre à gérer un restaurant en deux ans: c'est le pari que se lance l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) avec un nouveau programme de formation, un Associate Degree en art culinaire et au management de la restauration.

«C'est une idée qui est née pour répondre à trois problématiques. La première, c'est aider l'industrie, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de trouver du personnel», a annoncé vendredi Patrick Ogheard, responsable du département des arts pratiques de l'EHL, sur les ondes de La Matinale de la RTS.

Le programme vise également à attirer les jeunes vers ces métiers et à «leur faire briller les yeux». Il s'agit aussi de leur donner «les outils pour être chef de cuisine, maître d'hôtel ou pour créer leur propre business», explique le membre du comité de direction de l'école, sise sur les hauts de la capitale vaudoise.

Au-delà de la technique culinaire

Ce nouveau cursus se distingue par son approche globale, qui va donc au-delà de la technicité culinaire. «Les étudiants savent faire les meilleures sauces, cuire les meilleurs morceaux de viande. Mais malgré tout, à la fin, ils veulent prendre une nouvelle voie, parce qu'ils n'ont pas les outils pour», observe M. Ogheard.

Avec le programme sur deux ans de l'EHL, «toutes les facettes du métier, aussi bien chef de cuisine que maître d'hôtel, barista, mixologue, boulanger, pâtissier», seront enseignées, ainsi que la finance, le marketing, la communication, la gestion humaine et la gestion du client, précise-t-il.

Le cursus, qui s'adresse aux jeunes titulaires d'une maturité ou d'un baccalauréat, vise aussi bien petits que grands restaurants. La formation coûtera 69'000 francs suisses pour deux ans, selon M.Ogheard. La première volée accueillera 20 étudiants, avant de passer à deux promotions annuelles de 40 étudiants maximum.