DE
FR

Devant le Tribunal de police
Accord entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue

Un accord a été trouvé entre le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et une élue lors d'une conciliation. Brigitte Leitenberg a reconnu que l'exécutif n'était pas antisémite et s'est excusée pour ses propos offensants sur Facebook.
Publié: il y a 38 minutes
Partager
Écouter
Brigitte Leitenberg est conseillère générale de La Chaux-de-Fonds et députée au Grand Conseil (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds (NE) et une élue ont abouti à un accord lors d'une séance de conciliation mercredi devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Brigitte Leitenberg a reconnu que l'exécutif n'était pas antisémite. La prévenue présente des excuses sincères pour les propos qu'elle a postés sur Facebook le 21 février et regrette les conséquences que ses propos ont eues sur les parties plaignantes. Selon l'accord, elle admet que «ses propos ont été offensants et excessifs».

La conseillère générale et députée PVL avait notamment écrit: «Honte à ceux qui comme les collabos, qui ont soutenu les nazis, ont validé le groupe haineux» (le Hamas). Les cinq conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds Jean-Daniel Jeanneret, Théo Bregnard, Théo Huguenin-Elie, Thierry Brechbühler et Ilinka Guyot avaient déposé plainte pour diffamation. Le Ministère public avait requis 30 jours-amende à 120 francs, avec sursis pendant deux ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus