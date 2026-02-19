DE
FR

«Des excuses claires»
Le Comité olympique d'Israël demande la suspension du commentateur de la RTS

Le Comité olympique d'Israël réclame la suspension du journaliste de la RTS Stefan Renna après ses propos sur le bobbeur Adam Edelman. Le Comité demande aussi des excuses de la RTS pour cette séquence.
Publié: 10:33 heures
|
Dernière mise à jour: 11:05 heures
1/2
Le Comité olympique d'Israël réclame la suspension du journaliste de la RTS après ses propos sur le bobbeur Adam Edelman.
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

La polémique autour du bobbeur israélien continue d'enfler. Après les propos du journaliste de la RTS Stefan Renna lors de l'épreuve du bobsleigh à deux ce lundi 16 février, le Comité olympique d'Israël demande à présent que le journaliste soit mis à l'écart et suspendu, révèle «L'Equipe».

«Les remarques faites pendant la diffusion étaient partiales, politiques et incendiaires, et n'avaient pas leur place sur une plateforme olymplique», assène le communiqué du Comité. «De telles déclarations nuisent non seulement à l'athlète concerné et à la délégation israélienne, mais elles sapent également les valeurs fondamentales du mouvement olympique, notamment le respect, l'égalité et l'unité entre les nations et les athlètes.»

Demande d'excuses officielles

Pour rappel, Stefan Renna a dénoncé le soutien de l'athlète Adam Edelman à la guerre à Gaza et ainsi remis en question le choix du Comité international olympique d'autoriser sa participation aux Jeux. «Le CIO avait indiqué que les athlètes qui ont, je cite, 'soutenu activement la guerre, en participant à des événements pro-guerre, en étant engagés militairement ou via leurs activités sur leurs réseaux sociaux, n’étaient pas éligibles à une participation'», a déclaré Stefan Renna.

A lire aussi
Docteur Stefan et Mister Renna
Commentaire
Par Claude Ansermoz
Docteur Stefan et Mister Renna
Les dessous de la polémique du journaliste RTS sur le bobsleigh israélien
«Information inappropriée»
Les dessous de la polémique du journaliste RTS sur Israël et le bobsleigh

Outré, le Comité olympique d'Israël demande que la RTS publie «des excuses claires et publiques (...) concernant les déclarations faites» ainsi que la «révision immédiate de la participation» de Stefan Renna sur la couverture médiatique des jeux, voire même sa suspension. Jusqu'à présent, la RTS a reconnu que le commentaire de Stefan Renna était «factuel mais inapproprié en raison de sa longueur». 

Les propos de Stefan Renna ont suscité une vague d'indignations parmi de nombreux membres de la communauté israélienne, notamment l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mick Huckabee, mais aussi des messages de soutien estimant que ces propos étaient factuels.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus