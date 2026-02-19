Le Comité olympique d'Israël réclame la suspension du journaliste de la RTS Stefan Renna après ses propos sur le bobbeur Adam Edelman. Le Comité demande aussi des excuses de la RTS pour cette séquence.

Le Comité olympique d'Israël demande la suspension du commentateur de la RTS

Le Comité olympique d'Israël demande la suspension du commentateur de la RTS

Luisa Gambaro Journaliste

La polémique autour du bobbeur israélien continue d'enfler. Après les propos du journaliste de la RTS Stefan Renna lors de l'épreuve du bobsleigh à deux ce lundi 16 février, le Comité olympique d'Israël demande à présent que le journaliste soit mis à l'écart et suspendu, révèle «L'Equipe».

«Les remarques faites pendant la diffusion étaient partiales, politiques et incendiaires, et n'avaient pas leur place sur une plateforme olymplique», assène le communiqué du Comité. «De telles déclarations nuisent non seulement à l'athlète concerné et à la délégation israélienne, mais elles sapent également les valeurs fondamentales du mouvement olympique, notamment le respect, l'égalité et l'unité entre les nations et les athlètes.»

Demande d'excuses officielles

Pour rappel, Stefan Renna a dénoncé le soutien de l'athlète Adam Edelman à la guerre à Gaza et ainsi remis en question le choix du Comité international olympique d'autoriser sa participation aux Jeux. «Le CIO avait indiqué que les athlètes qui ont, je cite, 'soutenu activement la guerre, en participant à des événements pro-guerre, en étant engagés militairement ou via leurs activités sur leurs réseaux sociaux, n’étaient pas éligibles à une participation'», a déclaré Stefan Renna.

Outré, le Comité olympique d'Israël demande que la RTS publie «des excuses claires et publiques (...) concernant les déclarations faites» ainsi que la «révision immédiate de la participation» de Stefan Renna sur la couverture médiatique des jeux, voire même sa suspension. Jusqu'à présent, la RTS a reconnu que le commentaire de Stefan Renna était «factuel mais inapproprié en raison de sa longueur».

Les propos de Stefan Renna ont suscité une vague d'indignations parmi de nombreux membres de la communauté israélienne, notamment l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mick Huckabee, mais aussi des messages de soutien estimant que ces propos étaient factuels.