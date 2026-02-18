Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Pilloud et Féraud sont membres de la même confrérie viticole valaisanne
Le 28 mars, la procureure générale Béatrice Pilloud devait parrainer l'événement printanier de la corporation viticole «Ordre de la Channe» à Sierre, rapporte la «NZZ». Cette confrérie compte environ 600 membres issus des milieux politiques, économiques et culturels, dont Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana. Tous deux sont également membres du PLR.
Compte tenu de l'enquête sur l'incendie catastrophique de Crans-Montana, l'avocat des victimes, Christophe de Galembert, parle d'une «proximité problématique» s'il existe une relation plus étroite que prévu entre les membres du ministère public et les représentants des autorités potentiellement concernés.
Béatrice Pilloud affirme n'avoir «aucune connaissance» de l'adhésion de Nicolas Féraud. Le président de l'ordre, Patrick Bérod, rejette les accusations de copinage.
Les premiers patients suisses soignés à l'étranger ont pu être rapatriés
Une coordination nationale a été mise en place afin d'organiser le rapatriement des blessés de l’incendie de Crans-Montana, annonce l'Office fédéral de la protection de la population dans un communiqué. Les premiers patients traités à l'étranger – et dont l'état s'est suffisamment amélioré – ont pu être transférés en Suisse pour y entamer leur rééducation.
En janvier, deux «Swiss Contact Teams» se sont rendus auprès des blessés hospitalisés en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie afin d’évaluer les dates de retour et les besoins médicaux, précise le communiqué. Les rapatriements s’échelonneront sur plusieurs semaines. Dans le même temps, certains patients restent dans un état critique.
Les transferts vers des hôpitaux spécialisés puis vers des centres de réadaptation sont coordonnés par un comité médical, rattaché à la Centrale nationale d’alarme. Les cliniques Suva à Bellikon et Sion ont quant à elles augmenté leurs capacités. Au 16 février, 36 patients étaient encore soignés à l’étranger et 31 en Suisse.
Le chef des pompiers de Crans-Montana entendu en tant que témoin
Le chef des pompiers de Crans-Montana, où l'incendie du bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du nouvel an, a été entendu lundi par la police en tant que témoin, rapporte l'afp. Il est entré dans le commissariat de Sion par une porte dérobée.
L'afp a pu le voir au travers des vitres de la porte d'entrée du commissariat pendant une pause, en discussion avec son avocat Me Jean-Marie Röthlisberger. Le chef des pompiers est également sorti du commissariat un instant pour discuter avec d'autres avocats, sans toutefois répondre aux questions des journalistes.
L'enquête doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires français et les responsabilités, la commune ayant déjà reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.
Le chef des pompiers de Crans-Montana était présent lors du contrôle des mesures de sécurité et de défense contre les incendies qui s'était déroulé en 2018, selon divers médias. A cette occasion, l'ancien chargé de sécurité de la commune avait dressé une liste de manquements au propriétaire valaisan des lieux et au gérant du bar, Jacques Moretti, qui a racheté l'établissement en 2022 avec son épouse.
L'enquête pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» vise les propriétaires français du bar ainsi que l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, qui a quitté son poste en 2024.
Source: AFP
Les Moretti visés par de graves accusations d'un ex-fournisseur de mobilier
Dans une interview à la chaîne italienne Rai 1, un fournisseur de mobilier de Jacques et Jessica porte des accusations graves à l'encontre du couple de gérants du «Constellation». De premiers extraits avaient été diffusés samedi, avant la publication intégrale de l’entretien ce lundi.
L’homme, qui souhaite rester anonyme, avait équipé les Moretti en 2015, avant l’ouverture du «Le Constellation», à Crans-Montana. «Tout ce qui se trouvait dans ce local venait de moi: les canapés, les chaises, l’équipement du bar, le parquet. Je me suis aussi rendu sur place pour visiter l’établissement», affirme-t-il.
Selon lui, Jacques Moretti aurait expressément renoncé à du mobilier ignifuge, 15% plus cher. Jessica Moretti lui aurait assuré, lors d’une rencontre à Paris, que l’autorisation d’ouvrir pourrait être obtenue sans ces équipements. «Elle m’a dit qu’ils n’avaient pas besoin de mobilier ignifuge, car ils avaient des proches occupant des postes élevés à la commune de Crans-Montana», déclare-t-il. Des accusations de collusion grave mais jusqu'ici invérifiée.
Après plusieurs incidents, le fournisseur dit avoir mis fin à la collaboration. Il affirme également avoir reçu un e-mail de Jacques Moretti le menaçant de «briser les os, les bras et les jambes» pour s’être montré trop direct avec son épouse. Après l’incendie, il assure avoir transmis ces échanges à la police de Crans-Montana, qui l’aurait renvoyé vers la police cantonale puis vers le Ministère public. Malgré plusieurs démarches, il dit n’avoir reçu aucune réponse. Sollicitées par Blick, les autorités n’ont pas encore réagi.
Des dizaines de personnes rendent hommage aux victimes devant «Le Constellation»
Un hommage aux victimes et blessés du drame de Crans-Montana (VS) était organisé samedi matin dans la station, sur l'initiative de proches. Quelques dizaines de personnes se sont réunies dès 10h à proximité du bar «Le Constellation» pour se recueillir.
L'hommage a commencé par un dépôt de fleurs à proximité des lieux du drame. Parmi les personnes présentes, plusieurs proches et parents des victimes, ainsi qu'une des victimes, Roze, 18 ans, qui a déposé un bouquet de fleurs blanches, ont constaté un photographe et un vidéaste de Keystone-ATS sur place. Une femme âgée n'a pas pu retenir ses larmes.
Diana Forte, cheffe de mission adjointe à l'ambassade d'Italie en Suisse, a également participé à la cérémonie. «Pour témoigner encore une fois de la solidarité et de la sympathie de l'Italie aux proches des victimes, les décédés comme les blessés. Pour nous, c'est très important de témoigner qu'on est toujours là, comme depuis les premiers jours», a-t-elle déclaré à Keystone-ATS.
Une minute de silence en hommage aux 41 victimes et aux 115 blessés a clos la cérémonie. Plus tard, les gens étaient conviés à un repas de commémoration à Vétroz (VS).
Source: ATS
Jacques Moretti aurait trouvé la mousse ignifuge «trop chère»
La mousse installée par Jacques Moretti au plafond du «Constellation» n'était pas ignifugée (résistante au feu), favorisant ainsi la propagation du feu.
Plusieurs médias italiens, dont TGCOM24 et «Il Messaggero», rapportent que le fournisseur de matériaux, Robert Borbiro, a envoyé un e-mail à la police de Crans-Montana pour l'informer de la situation. Il affirme avoir proposé à Jacques Moretti de poser un revêtement en mousse ignifuge, mais soutient que celui-ci a rejeté sa proposition pour des raisons budgétaires. «Moretti trouvait la mousse ignifuge trop chère.» Le couple était convaincu que les panneaux achetés ailleurs étaient également ignifuges.
Le fournisseur de matériaux aurait aussi proposé de témoigner. Il dit avoir inspecté le «Constellation» lors de sa réouverture, après les rénovations de 2015, et a constaté de graves problèmes de sécurité. Parmi eux: un escalier trop étroit reliant les deux étages, une ventilation insuffisante et une sortie de secours difficile d'accès.
Selon TGCOM24, cette sortie de secours aurait été obstruée par un tabouret la nuit de l'accident. «J'étais directeur des opérations d'une chaîne hôtelière de 1991 à 1995; je ne comprends pas comment cet établissement a pu obtenir une licence d'exploitation», aurait souligné Robert Borbiro dans le courriel.
Jessica Moretti s'effondre avant son interrogatoire
Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, a éclaté en sanglots et s'est effondrée. Jessica Moretti s'est effondrée avant d'être interrogée à Sion, comme le montre une vidéo de la chaîne française TF1. Plus tôt dans la journée, le couple Moretti avait été confronté à de nombreux proches des victimes. «Vous avez tué mon fils!», criaient des familles endeuillées.
Jessica Moretti, âgée de 40 ans, semblait incapable de respirer après l'incident et ne pouvait plus se tenir debout. Parallèlement, les avocats de Moretti ont critiqué le faible nombre de policiers présents. «C'était une agression. Vous l'avez vue, il y a eu une altercation physique ; nous ne nous attendions pas à l'absence de la police», a déclaré l'un des avocats à l'agence de presse italienne Ansa.
Le chef de la sécurité publique de Crans-Montana a échoué au brevet incendie
Selon nos informations, le chef du service de la sécurité publique de Crans-Montana aurait tenté d’obtenir le brevet fédéral de spécialiste incendie en 2017 et aurait échoué. Inscrit à nouveau l’année suivante, il ne se serait finalement pas présenté à l’examen. A l’origine, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce dans le secteur automobile, avant de travailler plus de dix ans dans la vente de véhicules.
En fonction depuis mai 2024, il a exercé durant onze ans comme commandant du feu et chargé de sécurité pour les communes d’Ayent, Arbaz et Grimisuat. C’est dans ce cadre qu’il a suivi une formation en sécurité incendie. En 2023, il a obtenu le brevet fédéral de spécialiste santé-sécurité au travail. Son entrée dans le domaine de la sécurité s’est faite par le biais du service du feu, où il a été actif pendant plus de quinze ans. Face à l’échec de son brevet fédéral de spécialiste incendie en 2017, les communes ne lui aurait pas demandé de le repasser.
«Je suis fille de pompier»: Jessica Moretti défend son attitude le soir du drame
Après un accueil houleux, Jacques et Jessica Moretti – le couple de gérant du bar «Le Constellation» – se sont présentés devant le Ministère public valaisan pour une nouvelle audition lors de laquelle ils ont été confrontés à des avocats et des proches de victimes.
La question de la formation du personnel a notamment été abordée. Selon l’agence italienne Ansa, Jessica Moretti aurait reconnu que ses employés n’avaient pas été formés à la gestion d’un incendie. «Il n’y a jamais eu d’exercices d’évacuation, car personne ne nous l’a demandé», aurait-elle déclaré.
Elle se serait également adressée aux familles touchées: «Nous savions que les familles voulaient nous voir aujourd’hui. Nous comprenons votre colère, votre haine. Je réaffirme que nous restons à disposition pour toutes vos questions et que nous serons là pour vous», aurait affirmé Jessica Moretti, en pleurs.
Interrogée sur son attitude dans la nuit du sinistre, elle a expliqué: «Ma priorité était de donner l’alerte, d’évacuer les personnes et d’appeler les pompiers au plus vite. Je suis la fille d’un pompier, c’est un réflexe.» Un avocat de victimes l’avait auparavant questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté précipitamment l’établissement dès le début de l’incendie.
Le président de la Commune visé par une plainte pénale
Les parents d'un homme grièvement blessé dans l'incendie ont porté plainte contre Nicolas Féraud, le président de la Commune de Crans-Montana, révèle «Le Temps» ce jeudi. Selon eux, il est en partie responsable des manquements liés aux contrôles du «Constellation».
Pas de billets CFF en signe de protestation
En route vers Sion, le petit groupe d’une dizaine de personnes a fait le choix de ne pas prendre de billets de trains, en signe de protestation après l’amende reçue par un père et sa fille souhaitant se rendre au chevet d'Alexia, 20 ans, hospitalisée en Allemagne.
Au moment de la confrontation avec la contrôleuse CFF, le papa de Trystan se lève, une journaliste et des enfants se mettent à filmer. La contrôleuse demande à ne pas être filmée. Le papa lui explique la situation et l’employée finit par continuer son chemin.
«On a écrit aux CFF en leur demandant de pouvoir voyager gratuitement, ils nous ont dit d’aller nous faire foutre», enrage l’habitant de Lutry au micro de Blick. «Cette contrôleuse-là avait l’air très humaine. Quand elle a compris, elle a dit qu’elle était de tout cœur avec nous. Quand on prend les gens individuellement, ils restent humains.» Pour autant, des agents de police attendaient le groupe sur le quai de gare à Sion, mentionnant avoir été contactés par les CFF.
En parallèle, les CFF ont répondu ce jeudi matin aux accusations dont ils font l’objet par les familles de victimes. En disant comprendre que «l'on veuille que les transports publics aident les proches de victimes hospitalisées à voyager», le porte-parole exprime toutefois que «dans un souci d’égalité de traitement par rapport aux autres clients touchés par d’autres tragiques événements, la branche des transports publics ne peut toutefois pas prendre en charge ces coûts individuels». Les familles de victimes de Crans-Montana devront donc prendre à l’avenir un billet individuel.