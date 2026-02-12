«Vous avez tué nos enfants!»

La scène a viré au chaos devant le Ministère public à Sion. Selon notre reporter, plusieurs proches des victimes ont surgi à l’arrivée de Jacques et Jessica Moretti. En larmes, ils se sont précipités vers le couple en criant: «Vous avez tué nos enfants!»

2:45 Audition des gérants du bar: Les familles de proches confrontent les Moretti

La tension est immédiatement montée d’un cran. Bousculades, cris, accusations: l’émotion était à son comble. Jacques et Jessica Moretti ont été traités à plusieurs reprises «de tueurs». «Vous avez tué mon fils. Vous avez tué mon frère. Mon fils, il est où? Vous êtes des monstres. Comment vous avez réussi à manger, à dormir (ndlr: depuis le drame)», a-t-on notamment pu entendre durant une scène particulièrement tendue.

Se sentant agressé, Jacques Moretti a réagi à chaud: «s'il faut payer, on payera. Il n'y a pas de mafia, on est des travailleurs.»

Après cet épisode, la plupart des proches ont quitté les lieux. Une personne est toutefois restée: la mère de Trystan. Elle se trouve actuellement à l’intérieur du bâtiment et participe par moments à l’audition.