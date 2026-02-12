Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
«Vous avez tué nos enfants!»
La scène a viré au chaos devant le Ministère public à Sion. Selon notre reporter, plusieurs proches des victimes ont surgi à l’arrivée de Jacques et Jessica Moretti. En larmes, ils se sont précipités vers le couple en criant: «Vous avez tué nos enfants!»
La tension est immédiatement montée d’un cran. Bousculades, cris, accusations: l’émotion était à son comble. Jacques et Jessica Moretti ont été traités à plusieurs reprises «de tueurs». «Vous avez tué mon fils. Vous avez tué mon frère. Mon fils, il est où? Vous êtes des monstres. Comment vous avez réussi à manger, à dormir (ndlr: depuis le drame)», a-t-on notamment pu entendre durant une scène particulièrement tendue.
Se sentant agressé, Jacques Moretti a réagi à chaud: «s'il faut payer, on payera. Il n'y a pas de mafia, on est des travailleurs.»
Après cet épisode, la plupart des proches ont quitté les lieux. Une personne est toutefois restée: la mère de Trystan. Elle se trouve actuellement à l’intérieur du bâtiment et participe par moments à l’audition.
Pas de billets CFF en signe de protestation
En route vers Sion, le petit groupe d’une dizaine de personnes a fait le choix de ne pas prendre de billets de trains, en signe de protestation après l’amende reçue par un père et sa fille souhaitant se rendre au chevet d'Alexia, de la jeune Alexia, 20 ans, hospitalisée en Allemagne.
Au moment de la confrontation avec la contrôleuse CFF, le papa de Trystan se lève, une journaliste et des enfants se mettent à filmer. La contrôleuse demande à ne pas être filmée. Le papa lui explique la situation et l’employée finit par continuer son chemin.
«On a écrit aux CFF en leur demandant de pouvoir voyager gratuitement, ils nous ont dit d’aller nous faire foutre», enrage l’habitant de Lutry au micro de Blick. «Cette contrôleuse-là avait l’air très humaine. Quand elle a compris, elle a dit qu’elle était de tout cœur avec nous. Quand on prend les gens individuellement, ils restent humains.» Pour autant, des agents de police attendaient le groupe sur le quai de gare à Sion, mentionnant avoir été contactés par les CFF.
En parallèle, les CFF ont répondu ce jeudi matin aux accusations dont ils font l’objet par les familles de victimes. En disant comprendre que «l'on veuille que les transports publics aident les proches de victimes hospitalisées à voyager», le porte-parole exprime toutefois que «dans un souci d’égalité de traitement par rapport aux autres clients touchés par d’autres tragiques événements, la branche des transports publics ne peut toutefois pas prendre en charge ces coûts individuels». Les familles de victimes de Crans-Montana devront donc prendre à l’avenir un billet individuel.
La tension monte devant le Ministère public
Ce mardi à Sion, l’atmosphère était électrique. Avant même le début de l’audition, les proches des victimes de l’incendie, Jacques et Jessica Moretti, se sont présentés devant le bâtiment du Ministère public.
Des vidéos montrent une scène tendue, qui dégénère rapidement. Des échanges houleux éclatent à l’entrée. Selon notre journaliste, la situation a même brièvement échappé à tout contrôle.
Finalement, les Moretti ne parviennent à pénétrer dans le bâtiment qu’avec l’aide d’un policier. Un épisode qui soulève une nouvelle question: les dispositifs de sécurité étaient-ils suffisants? D’après les informations sur place, les mesures prévues semblaient en tout cas largement insuffisantes face à la charge émotionnelle du moment.
La famille de Trystan Pidoux en route pour confronter Jessica Moretti
La famille de Trystan Pidoux a pris le train ce jeudi matin à Lausanne, peu avant 7h, dans l'espoir de confronter du regard Jessica Moretti, cogérante du «Constellation», auditionnée par le Ministère public valaisan à Sion.
Sont présents le papa et la maman de Trystan, tragiquement décédé dans l’incendie du «Constellation», ses frères et sa soeur Elyas, Yaëlle et Tobyas, mais aussi des amis, parmi lesquels Allegra Petruzzi, organisatrice de la marche blanche de Lutry et Ludo, un habitant de Crans-Montana qui est l’un des premiers à être intervenu au bar.
Pour Vinciane Stucky, c’est la première fois qu’elle retourne en Valais depuis ce tragique 1er janvier. Elle indique à Blick, que grâce à son avocat, elle participera à l’audience de Jessica Moretti, qu’elle qualifie sans détour de «tueuse de [s]on fils».
Cassis tente d'apaiser les autorités italiennes
Les autorités et les enquêtes suisses sont scrutées de près, notamment à l'étranger. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse, invoquant des raisons telles que l'absence d'autopsies et la libération de Jacques Moretti, qui était en détention provisoire.
C’est pourquoi Ignazio Cassis tente d’apaiser les tensions. Mercredi soir, lors de sa visite aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, il a rencontré le président de la région Lombardie, Attilio Fontana.
«J’ai exprimé ma gratitude pour le soutien reçu après la tragédie de Crans-Montana», a écrit Cassis sur X. Les deux ont également réaffirmé leur «solidarité» avec les victimes de l’incendie.
Les CFF amendent le père et la soeur d'une victime de Crans-Montana
Présente lors du drame de Crans-Montana, Alexia a été brûlée à 70% du corps lors de l’incendie du bar «Le Constellation». La jeune femme de 20 ans est depuis hospitalisée en Allemagne.
Le 13 janvier, son père et sa sœur sont allés lui rendre visite à l'hôpital mais après 8 heures de route, leur voiture est tombée en panne en Allemagne. Pour rapatrier le véhicule, ils ont dû payer 180 francs suisses et prendre le train sans billet, faute d’argent.
A l’arrivée, ils ont reçu une amende de 350 francs suisses malgré leurs explications auprès des contrôleurs. Les CFF refusent de leur rembourser l’amende et leur ont offert 40 francs suisses de réduction.
Le père et la soeur d'Alexia ont aussi demandé des bons de transport pour faciliter leurs visites à l’hôpital, mais les CFF ont refusé. L’avocat de la famille a dénoncé le manque de compassion envers les familles des victimes.
La compagnie ferroviaire indique qu'«il est compréhensible que, dans une telle situation, l'on veuille que les transports publics aident les proches de victimes hospitalisées à voyager» mais que «dans un souci d’égalité de traitement par rapport aux autres clients touchés par d’autres tragiques événements, la branche des transports publics ne peut toutefois pas prendre en charge ces coûts individuels.»
Les CFF détaillent par ailleurs que le montant payé inclut « le prix du billet ainsi que le supplément, qui dépend du nombre de fois où un voyageur a déjà dû payer un supplément pour un voyage sans titre de transport valable.»
Le parquet de Rome ordonne la saisie des téléphones des victimes
Le parquet de Rome a ordonné la saisie des téléphones mobiles des jeunes Italiens morts ou blessés dans l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Il entend ainsi examiner les photos et les vidéos en lien avec le drame, indique mercredi l'agence adnkronos.
Cette mesure doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d'établir les responsabilités. Les magistrats transalpins recueilleront aussi les témoignages des jeunes survivants italiens de la tragédie, ainsi que des dossiers médicaux.
Les procureurs de Sion et de Rome se rencontreront le jeudi 19 février à Berne, pour une réunion technique. La constitution d'équipes communes d'enquête sera notamment à l'ordre du jour.
Source: AFP
Ignazio Cassis évoquera le drame de Crans-Montana à Milan
En marge de sa visite aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina mercredi et jeudi, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis mènera diverses discussions sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie. Outre les questions transfrontalières, le drame de Crans-Montana, qui a jeté une ombre sur ces relations, sera évoqué.
Les relations entre l'Italie et la Suisse sont tendues depuis l'incendie de Crans-Montana. Six des 41 victimes et onze des 115 blessés sont de nationalité italienne. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse pour ce qu'elle considère comme une gestion insuffisante de l'incendie.
Au point de rappeler de Berne à Rome l'ambassadeur italien le 24 janvier. Les raisons de la rancœur italienne sont notamment l'absence d'autopsies, la libération du gérant du bar et l'absence d'indemnisation pour les proches des victimes.
Plusieurs rencontres
Ignazio Cassis doit rencontrer mercredi et jeudi à Milan le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, ainsi que le syndic de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le conseiller fédéral se rendra également à la House of Switzerland à Milan. Il profitera de son séjour dans la capitale lombarde pour rencontrer des représentants de la famille olympique suisse, écrit le DFAE.
Avant lui, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déjà rendu à Milan où il a participé à la cérémonie d'ouverture. Il a aussi pu s'exprimer à propos du drame en Valais et de la priorité qu'accorde le Conseil fédéral au soutien aux victimes et à leurs proches, notamment avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.
Source: AFP
De nouvelles images terrifiantes de l'intérieur du bar après l'incendie
De nouvelles images publiées par BFMTV après l’incendie du «Constellation» à Crans-Montana montrent l’intérieur ravagé du bar. Les vidéos et photos vérifiées par les autorités et des médias montrent la progression rapide du feu dans l'établissement.
Au sous-sol, où le feu a pris, le plafond en mousse acoustique a été entièrement consumé. Les images montrent canapés calcinés, tables noircies et bar dévasté. L’escalier vers le rez est figé sous la suie. Aucun corps n’apparaît, mais des baskets abandonnées au sol rappellent la violence du drame.
Les images confirment que certaines issues, dont un loquet de porte (ndlr: pas la sortie de secours mais une porte de service), étaient fermées ou difficilement accessibles au moment du sinistre, ce qui pourrait avoir nui à l’évacuation.
Les avocats des victimes confrontent Jacques Moretti à Sion
Jacques Moretti est auditionné par la justice valaisanne, ce mercredi. Pour le gérant du bar «Le Constellation», dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés, il s'agit de sa troisième audition, la deuxième comme prévenu.
Les 9 et 20 janvier derniers, le ressortissant corse avait dû répondre aux questions du pool de procureures en charge de l'affaire. Il avait pu donner sa version des faits. Ce mercredi, Jacques Moretti est confronté à plusieurs dizaines d'avocats de victimes, le Ministère public ayant choisi de leur donner du temps pour qu'ils puissent poser leurs questions.
Cette audition, prévue toute la journée, doit également permettre de confronter le gérant aux déclarations de ces derniers jours, de l'actuel et de l'ancien chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana.
Convoqué pour 9h30, Jacques Moretti, accompagné de son épouse Jessica, est arrivé vers 9h15, par une porte latérale du campus Energypolis à Sion, lieu de son audition. Il n'a fait aucune déclaration aux journalistes présents.
Source: ATS
Les avocats des victimes demandent la création d'un fonds étatique
Les avocats des victimes souhaitent que l'Etat soutienne financièrement les victimes de Crans-Montana et leurs proches. Au micro de la SRF, l'avocat de plusieurs familles de victimes Sébastien Fanti réclame la création d'un fonds étatique, rapide et simple, en coordination avec les autres pays. Il estime que c'est une «question d’honneur pour la Suisse».