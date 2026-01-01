Dramatique Saint-Sylvestre à Crans-Montana (VS). Une explosion d'origine inconnue, suivie d'un incendie, s'est produite dans un bar. La police confirme plusieurs morts et de nombreux blessés graves.

Une explosion dans un bar de Crans-Montana: les autorités tiennent une conférence de presse

Marc Strüby et Daniel Kestenholz

Les informations principales sur le drame à Crans-Montana Une explosion, suivie d'un incendie, s'est produite vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».

Le bilan est encore incertain. La police parle de plusieurs morts et de nombreux blessés. Les médias valaisans évoquent une quarantaine de morts. Plus de 100 pesonnes se trouvaient dans l'établissement au moment des faits.

L'intervention est toujours en cours et le périmètre est bouclé.

La thèse de l'explosion d'un engin pyrotechnique est avancée sur les réseaux sociaux. La police n'a pas confirmé l'information. Une enquête est en cours.

Les autorités tiennent une conférence de presse à 10h. Conférence de presse des autorités à 10h Les autorité cantonales valaisannes tiennent une conférence de presse à 10h. Seront présents: Monsieur le Président du Conseil d’Etat, Mathias Reynard.

Monsieur le Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, M. Stéphane Ganzer.

Madame la Procureure générale, Mme Beatrice Pilloud.

Monsieur le Commandant de la Police cantonale valaisanne, M. Frédéric Gisler. La zone est toujours bouclée Comme le montrent des photos prises sur place par un journaliste de Blick, il n'y a pas grand-chose à voir sur le lieu du sinistre. Selon la police, l'explosion s'est produite dans le sous-sol du bar. Un incendie s'est ensuite déclaré au rez-de-chaussée.

«Un hélicoptère toutes les 10 minutes» D'après le témoignage d'un lecteur, des hélicoptères survolent sa maison toutes les 10 minutes depuis des heures. Flight Radar indique également que la quasi-totalité des hélicoptères de secours suisses et un hélicoptère italien sont mobilisés. Un autre hélicoptère présent sur les lieux de l'accident a atterri à l'Hôpital universitaire de Zurich, selon Flight Radar. «Faites preuve de solidarité»: les hôpitaux romands lancent un appel à la population Les hôpitaux de Suisse romande sont saturés par l'afflux de grands brûlés. Ils lancent un appel à la population: «Faites preuve de solidarité et abstenez-vous de toute activité à risque le 1er janvier.» L'objectif est de prévenir de nouvelles urgences. Fin du Live

La fête de la Saint-Sylvestre s'est terminée par un drame à Crans-Montana (VS). Une explosion d'origine inconnue s'est produite dans le bar Le Constellation. Elle a été suivie d'un incendie. Selon un lecteur de Blick, qui est médecin, il y a des dizaines de blessés graves et des morts.

Interrogée, la police cantonale valaisanne a confirmé les faits et évoque un «événement grave». «Plusieurs personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées», selon le porte-parole Gaëtan Lathion. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin dans cet établissement qui se trouve sur deux étages. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au moment du drame. Sur son site internet, Le Nouvelliste fait état «d'une quarantaine de morts et au moins 100 blessés».

Conférence de presse à 10h

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères ont été mobilisés. L'intervention était toujours en cours jeudi matin. Le secteur est totalement interdit d’accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a également été prononcée.

Une ligne d'assistance a été mise en place pour les familles des personnes qui se trouvaient dans la station valaisanne la nuit dernière, ajoute Gaëtan Lathion. Elles peuvent composer le 0848 112 117 pour avoir des informations. Une conférence de presse sera donnée par les autorités ce jeudi matin à 10h à Lens.

Sur les réseaux sociaux, il est évoqué que l'incendie aurait pu être déclenché par des engins pyrotechniques lors d'un concert.

0:15 Un témoin filme l'incendie: Une vidéo montre l'enfer dans le bar «Le Constellation»

Développement suit