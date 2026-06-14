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50 millions sur la table
Des Britanniques veulent investir dans un hôtel à Crans-Montana

L'hôtelier Alain Duc a vendu son hôtel Belmont – un établissement 3 étoiles situé à Crans-Montana – à la société d'investissement britannique Maya Capital. Elle prévoit d'en faire un établissement 5 étoiles et de dépenser plus de 50 millions de francs.
Publié: 07:06 heures
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Dernière mise à jour: 07:11 heures
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Une entreprise britannique rachète l'hôtel Belmont, un établissement 3 étoiles situé à Crans-Montana.
Photo: Hotel Belmont
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Martin Schmidt

L'incendie de Crans-Montana (VS) la nuit du Nouvel-An a profondément marqué le secteur hôtelier local cet hiver. Pour rappel, le drame a coûté la vie à 41 personnes et en a blessé plus d'une centaine, dont certaines gravement. En conséquence, de nombreux clients ont annulé leur réservation d'hôtel, notamment des entreprises censées assister à des séminaires et des formations.

Mais heureusement pour Crans-Montana, cette situation est sur le point de changer, car l’hôtelier Alain Duc a trouvé un successeur pour son hôtel 3 étoiles Belmont. Pendant de nombreuses années, le sexagénaire a présidé l’association locale des hôteliers. Il cherchait depuis longtemps un repreneur pour son établissement familial de 42 chambres et trois appartements privés. Il a finalement signé un contrat avec la société britannique d'immobilier et d'investissement Maya Capital, qui prendra effet si la société obtient le permis de construire.

Maya Capital souhaite transformer cet hôtel familial en un établissement 5 étoiles avec un restaurant, un bar et un espace bien-être. La société estime le montant de l'investissement à plus de 50 millions de francs. En parallèle, plusieurs hôtels familiaux en Suisse mettent la clé sous la porte, faute de repreneur. Et tandis que les hôtels familiaux se raréfient, les grands établissements haut de gamme se popularisent.

D'après David Pralong, directeur général de Maya Capital, l’emplacement de l’hôtel à côté du terrain de golf est idéal. Le quadragénaire y voit un grand potentiel, car Crans-Montana ne dispose «que d’une offre limitée d’hôtels 5 étoiles», explique-t-il à Blick par écrit. 

«Un signe positif»

La reprise de l'hôtel Belmont est une excellente nouvelle pour Bruno Huggler, directeur du tourisme. «C’est un signe très positif pour l’ensemble de la région», sourit-il. Une destination touristique a besoin de couchages et «l'hôtellerie est donc essentielle».

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Actuellement, Crans-Montana compte environ 2'600 lits d’hôtel. Selon Bruno Huggler, une destination de cette envergure pourrait facilement en accueillir le double. Dès l’hiver prochain, un nouvel hôtel 4 étoiles, l’Hôtel L’Uciole, ouvrira ses portes. Derrière ce projet se cache Sophos Hotels. Cette entreprise active dans toute l’Europe et dont le siège est à Lausanne possède déjà plus de 30 hôtels, souvent gérés par des chaînes hôtelières renommées telles que Marriott ou Hilton.

A Crans-Montana, l'hôtellerie poursuit son évolution positive de ces dernières années, notamment aidée par l'arrivée de la chaîne américaine de stations de ski Vail Resorts au sein des remontées mécaniques. «D'autres projets sont en cours de planification», déclare Bruno Huggler. Mais pour l'instant, le directeur du tourisme se concentre avant tout sur l'avenir proche. «Je suis confiant pour la saison estivale», conclut-il.

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