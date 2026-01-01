DE
Incendie à Crans-Montana
«Un drame sans précédent pour le Valais»

Un incendie dévastateur a frappé un bar à Crans-Montana, causant des dizaines de morts et une centaine de blessés. Les autorités valaisannes, bouleversées, ont activé l'état de situation particulière pour coordonner les secours.
L'incendie qui a fait plusieurs morts et une centaine de blessés dans un bar Crans-Montana (VS) est «un drame sans précédent pour le Valais qui nous bouleverse», a déclaré jeudi devant les médias à Lens le ministre valaisan en charge de la sécurité Stéphane Ganzer. Il a annoncé l'état de situation particulière, permettant de coordonner des «moyens massifs».

«Le gouvernement valaisan exprime toute sa solidarité à toutes les personnes touchées par ce drame. Ce qui devait être un rassemblement, une fête, a tourné au cauchemar. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles touchées par ces circonstances dramatiques», a pour sa part affirmé Mathias Reynard, président du Conseil d'Etat valaisan. «Comme à notre habitude en Valais, nous allons rester debout tous ensemble avec la solidarité qui nous caractérise», a encore dit M. Ganzer. Il a appelé à la retenue dans ce moment de douleur, au silence, au respect et à l'écoute de l'autre.

Les deux membres du gouvernement ont relevé et salué l'immense engagement et tout le travail de la chaîne des différents secours sur «une scène de chaos». Actuellement, encore une centaine de personnes sont à l'oeuvre sur le terrain, police, pompiers, police scientifique, secouristes, enquêteurs, etc.

Priorité à l'identification des corps

La priorité va à la médecine légale pour l'identification des corps des personnes décédées, a-t-il été souligné. Cela pourrait prendre plusieurs jours voire plus, selon les responsables. L'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) a engagé tous ses moyens disponibles, selon M. Reynard. Dix hélicoptères, 40 ambulances et quelque 150 intervenants sanitaires ont été engagés à ce stade, a-t-il détaillé.

La majorité de la centaine de blessés a été acheminée à l'hôpital de Sion, où le plan catastrophe a été activé, toujours selon M. Reynard. Les hôpitaux universitaires d'autres cantons ont été sollicités, notamment à Lausanne et Zurich. Le président du gouvernement a salué «la très forte solidarité» des cantons voisins. «Nous sommes bouleversés. Toute notre sympathie va aux victimes et aux familles touchées par cet événement dramatique et douloureux», a pour sa part affirmé la vice-présidente de la commune de Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz.

