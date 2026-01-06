DE
Un avocat des victimes est indigné
«Présenter la Commune comme partie plaignante est inacceptable»

La Commune de Crans-Montana a déclaré mardi que le dernier contrôle du «Constellation» remontait à 2019. Un avocat critique l'absence d'excuses et le fait que la Commune se présente comme partie plaignante.
Le président de la Commune, Nicolas Féraud, a pris position mardi.
Janine Enderli

Après l'incendie dévastateur de Crans-Montana et les révélations de la Commune sur l'absence de contrôles du «Constellation», un avocat des victimes a pris position. L'avocat Romain Jordan, qui représente plusieurs familles de victimes, s'est exprimé sur la RTS sur les dernières révélations.

«La Commune de Crans-Montana et toutes ses autorités doivent pleinement assumer leurs responsabilités», souligne-t-il. Lors de la conférence de presse, il a été révélé que la Commune de Crans-Montana avait contrôlé l'établissement «Le Constellation» pour la dernière fois en 2019. Par ailleurs, Romain Jordan déplore l'absence d'excuses.

«C'est inacceptable»

Même si les familles des victimes reconnaissent les efforts de transparence de la Commune, ils auraient pris connaissance «avec consternation» des informations dévoilées mardi. Au vu du «nombre effrayant de manquements et de lacunes dans les contrôles», l'avocat estime qu'il est d'autant plus nécessaire de soumettre la Commune à une enquête. 

Il rejette «avec force et sans délai» la tentative de la Commune de se positionner comme partie plaignante. «Présenter la Commune comme une victime reviendrait à priver les véritables victimes de cette tragédie de leur statut, ce qui est inacceptable dans ces circonstances dramatiques», a déclaré l'avocat.

