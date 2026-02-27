Le drame de Crans-Montana a des répercussions à Genève. L’AMR et l’Usine ferment ou déplacent une partie de leur programmation.

ATS Agence télégraphique suisse

Le drame de Crans-Montana (VS) a un effet concret sur plusieurs sites de concerts d'établissements genevois. L'AMR ferme sa cave au moins jusqu'en septembre pour la mettre aux normes et l'Usine délocalise la programmation prévue à Urgence Disk.

A l'AMR, les responsables avaient décidé en automne dernier de refaire le bar de la cave. Ils ont alors vu que cette zone n'avait pas d'affectation légale, a affirmé vendredi à Keystone-ATS l'administrateur François Tschumy, confirmant une information du journal «Le Courrier».

Une autorisation de construire a alors été demandée. Le drame de Crans-Montana a ensuite changé l'approche des autorités qui ont demandé une jauge systématique à toutes les structures des établissements publics.

Des concerts ont encore eu lieu en janvier, avant que l'AMR ne décide proactivement de renoncer pendant quelques mois à cette partie où une cinquantaine de personnes au maximum pouvaient assister aux concerts. «Nous ne voulions pas qu'on nous demande de fermer», affirme l'administrateur.

«S'il n'y avait pas eu Crans-Montana, la décision n'aurait pas forcément été aussi rapide», admet-il. Il faudra modifier notamment des portes. «Si tout va bien, on espère avoir l'autorisation des travaux avant l'été et pouvoir rouvrir en septembre», affirme-t-il. En attendant, une partie de la programmation est décalée à septembre et l'AMR Jazz Festival en mars aura lieu à l'accueil au rez-de-chaussée qui peut absorber l'affluence de la cave.

Aucune fermeture demandée

L'Usine a également décidé de ne plus organiser pour mars des concerts avec du public dans son Urgence Disk, un magasin ouvert depuis plus de 35 ans. Certains seront délocalisés dans d'autres salles en ville ou dans le grand hall. Des captations en streaming seront aussi menées. «Il y a des problématiques» à considérer sur la responsabilité des usagers de l'usine, affirme au journal la permanence du site.

La Ville de Genève avait annoncé début février que le public ne serait plus autorisé à la Fédération MottattoM. Et la police du feu a mené des contrôles inopinés dans 11 établissements. Des mises en conformité ont été demandées dans dix d'entre eux. Aucune fermeture n'a été ordonnée.