Afin de renforcer la sécurtié de ses crèches, notamment au niveau du contrôle incendie, la Ville de Genève a lancé un appel d'offres en 2025. Celui-ci étant resté sans réponse, elle recherche désormais un prestataire externe.

La Ville de Genève veut renforcer les mesures anti-incendie dans les crèches

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'idée d'un incendie survenant dans un lieu rempli de bébés et de jeunes enfants évoque un atroce cauchemar. Pour éviter tout risque, la Ville de Genève souhaite perfectionner le dispositif de contrôle incendie dans ses crèches, révèlent nos confrère de «24 heures».

Or, cette initiative n'est absolument pas liée au drame de Crans-Montana, nous confirme le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS): l'appel d'offres initial, destiné à faire respecter le Règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP), avait été lancé courant 2025 déjà. Le texte demande effectivement le contrôle des mesures de prévention et de l'entretien des dispositifs de sécurité incendie, ainsi que la formation du personnel chargé d'évacuer des élèves ou des patients en cas de danger.

Cet appel d'offres étant resté sans réponse après son délai de postulation, fixé au 10 décembre 2025, la Ville est désormais en quête d'un accord de gré à gré, et recherche activement un prestataire externe pour renforcer son dispositif de sécurité. En d'autres termes, elle sollicite des entreprises spécialisées susceptibles de pouvoir remplir cette importante mission, «comme cela est permis lorsqu’aucune entreprise ne répond à l’appel d’offres public», souligne la Ville.

Aucun incident n'a été relevé

Les parents peuvent toutefois se rassurer: cette procédure ne vient pas d'un risque particulier ou d'une défaillance dans les mesures anti-incendie au sein des crèches. Le DCSS précise en effet qu'aucun incident n'a été relevé. Le Département se dit simplement «conscient de l'importance de la sécurité incendie en raison des publics vulnérables».

La société mandatée aura la responsabilité de «veiller au maintien d’un ordre irréprochable du point de vue de la sécurité incendie des structures d’accueil de la petite enfance», s'assurer que le personnel est suffisamment formé sur les comportements à adopter en cas d'incendie et devra tenir à jour un état des lieux des exercices d'évacuation «en identifiant les éventuels manquements constatés, les mesures correctives à mettre en œuvre et en assurer le suivi», nous indique encore le Département.