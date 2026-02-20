Au programme de ce vendredi 20 février: les bars à Genève hors normes, des militants refoulés lors du WEF, la rééducation post-cancer, le ministre suisse des affaires étrangères en visite à Sarajevo et, enfin, Fanny Smith vise une 3e médaille olympique.

Réjouissez-vous amis lecteurs, le week-end est à nos portes! Pour terminer la semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 20 février. On est parti!

1 Dix bars genevois sur onze n'étaient pas aux normes

Dix des onze bars et boîtes de nuit genevois contrôlés depuis le tragique incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS) n'étaient pas en règle, relève vendredi «Le Temps». Mais «aucune inspection n'a donné lieu à la fermeture immédiate d'un établissement», précise dans le journal Pauline de Salis, porte-parole du Département cantonal du territoire, dont dépend la police du feu. Une discothèque et deux bars dansants ont dû réduire leur capacité d'accueil le temps d'effectuer les corrections exigées. Les contrôles vont se poursuivre, avec une priorité aux lieux festifs. Genève compte environ 250 bars et 40 discothèques.

2 Trois Pakistanais refoulés en Suisse lors du WEF

Trois militants pakistanais se sont vu refuser l'entrée en Suisse en janvier pendant le Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), relatent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Malgré des passeports valides, ils ont été arrêtés le 19 janvier par la police de l'aéroport de Zurich, détenus jusqu'au 22 du même mois, puis renvoyés vers le Royaume-Uni. Le Secrétariat d'Etat aux migrations justifie cette décision par une menace à l'ordre public, à la sécurité intérieure ou aux relations internationales. Mais selon les informations dont disposent les journaux, rien ne permet d'étayer cette décision. Amnesty International Suisse pointe dans les journaux une tendance à l'imposition rapide de mesures administratives.

3 La rééducation après cancer concerne surtout les femmes

La majorité des patients qui ont recours aux programmes de réadaptation après un cancer en Suisse sont des femmes, constatent vendredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». En 2024, dans le canton de Vaud, ces programmes de douze semaines, mêlant activité physique adaptée, diététique, remédiation cognitive, soutien psycho-oncologique et médecine intégrative, ont concerné 54 femmes et seulement six hommes. «Il y a toujours cette idée qu'un homme doit serrer les dents et qu'il peut s'en sortir seul», indique dans les journaux Chantal Diserens, directrice de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC). «Tous les hommes qui participent à notre programme de réadaptation oncologique y trouvent des bénéfices», ajoute-t-elle.

4 Ignazio Cassis en visite officielle à Sarajevo

Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis se rend vendredi à Sarajevo dans le cadre de sa présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il doit rencontrer notamment des membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine, ainsi que son homologue bosnien. Il en profitera pour discuter du contexte politique actuel, des élections à venir et des priorités en matière de réformes dans le pays, un processus soutenu par l'OSCE.

5 Les Suisses rêvent de médailles à Milan-Cortina

La Suissesse Fanny Smith est en quête vendredi aux jeux Olympiques de Milan-Cortina d'une troisième médaille olympique dans l'épreuve du skicross. En saut acrobatique, le Zougois Noe Roth, champion du monde en titre, et le Zurichois Pirmin Weber figurent également parmi les candidats au podium. Enfin, les curleuses du CC Aarau peuvent rallier la finale du tournoi olympique en cas de victoire face aux Américaines.