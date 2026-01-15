DE
Une proposition de l'Italie
L'UE pourrait se constituer partie civile après Crans-Montana

Rome veut se porter partie civile après l'incendie de Crans-Montana qui a tué 40 personnes, dont 6 jeunes Italiens. L'Italie appelle à une collaboration européenne pour soutenir les enquêtes en Suisse.
Publié: 15:48 heures
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arrive au port de Lemesos, à Chypre, le 15 janvier 2026.
Photo: keystone-sda.ch
L'Italie va proposer à la Commission européenne de se constituer partie civile après l'incendie de Crans-Montana (VS). Elle veut aussi proposer une coordination à d'autres pays de l'UE dans les procédures en cours, a annoncé jeudi le bras droit de Giorgia Meloni.

«Nous avons l'intention de proposer aux pays européens une sorte de coordination afin d'assister les autorités suisses, dans le respect du droit suisse mais en cohérence avec les besoins et les droits des victimes», a dit Alfredo Mantovano aux journalistes, après avoir reçu les familles des victimes de l'incendie au Palais Chigi, le siège du gouvernement italien à Rome. Il a promis que «tous les instruments disponibles seront utilisés, à commencer par Eurojust».

La décision de Rome de se porter partie civile «n'est pas seulement formelle, mais susbstantielle», a de son côté affirmé l'avocate générale de l'Etat, Gabriella Palmieri Sandulli. Elle montre aux familles qu'elles ne sont pas seules, c'est un signal «clair et fort» de soutien, comme l'a fait la France, a-t-elle ajouté.

«Une collaboration fructueuse»

La magistrate a souligné avoir établi un rapport direct avec la procureure général du canton du Valais Béatrice Pilloud et d'avoir obtenu «toute la collaboration possible». L'objectif de Gabriella Palmieri Sandulli est de pouvoir suivre l'affaire dès le début de l'enquête et d'avoir accès au dossier. «Pour le moment, , nous n'avons aucune plainte ni aucune remarque à formuler sur la manière dont les choses se sont déroulées», a-t-elle ajouté.

Le ministre de la justice Carlo Nordio a lui aussi salué la collaboration avec les autorités helvétiques. «Nous espérons et nous sommes certains qu'elle sera toujours plus fructueuse et rapide, parce que les délais de prescription sont plus courts (en Suisse qu'en Italie) et qu'il faut donc agir avec rapidité», a-t-il dit.

Six adolescents italiens âgés de 15 à 17 ans figurent parmi les 40 morts du bar Le Constellation. Une dizaine d'Italiens figurent en outre parmi les 119 blessés.

