L'Italie se constitue partie civile dans le dossier

Le gouvernement italien a présenté mercredi sa requête de constitution de partie civile pour l'incendie survenu à Crans-Montana. Les autorités italiennes ont «mandaté un cabinet d'avocats suisse pour déposer la requête de constitution de partie civile de la République italienne dans le cadre de la procédure pénale relative à l'incendie survenu à Crans-Montana entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026», indique un communiqué officiel.

«Cette décision est motivée par le préjudice direct causé au patrimoine de l'Etat italien en raison des ressources considérables mobilisées par le Service national de la protection civile pour l'assistance médicale, psychologique et logistique aux ressortissants italiens concernés», poursuit le communiqué.

C'est une réponse aux autorités helvétiques qui ont envoyé des factures en Italie de plusieurs centaines de milliers de francs suisses pour les soins offerts sur place aux Italiens blessés, et que Rome a rejeté avec indignation et refuse de payer.

Le gouvernement ajoute en outre que «l'implication des autorités locales dans la genèse de l'événement est considérée comme extrêmement probable, ce qui justifie la demande ferme de réparation à l'encontre de tous les sujets civilement responsables».

Source: AFP