Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Les Moretti tentent de bloquer un site de recueil de témoignages, la justice refuse
L'un des avocats des familles des victimes, Romain Jordan, avait créé un site web pour recueillir les témoignages et documents relatifs à l'incendie de Crans-Montana.
Jacques et Jessica Moretti, assistés de leurs avocats, ont tenté d'engager une action en justice pour obtenir le blocage immédiat du site crans.merkt.ch. Leur recours aurait été rejeté par le Ministère public valaisan, rapporte ce mardi Leman Bleu.
D'après les informations recueillies par Leman Bleu, le parquet a indiqué qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la plateforme en ligne. Il assure toutefois qu'il continuera de suivre de près l'évolution de la situation.
Le site web précise que les personnes qui détiennent des potentielles preuves doivent conserver les données originales et contacter la police ou le parquet à ce sujet.
Dix personnes encore hospitalisées à Zurich, 9 au CHUV et 4 à Sion
Un mois après l’incendie de Crans-Montana, 23 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. D'autres se trouvent en cliniques de réadaptation. Quarante et une victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 19 ressortissants suisses.
Au sein du CHUV à Lausanne, le nombre d'hospitalisés demeure identique depuis un mois, soit 9. Par contre, il n'y a plus de personnes soignées aux hôpitaux universitaires genevois (HUG). De son côté, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) refuse désormais de communiquer le nombre de blessés en lien avec le drame de Crans-Montana, arguant «que l'identité de certains patients pourrait être déduite de leur localisation». Selon le dernier décompte du Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED, quatre personnes sont encore hospitalisées à Sion.
En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de cinq patients. «Ils se trouvent toujours dans un état jugé critique», précise l'établissement. Cinq jeunes victimes sont hospitalisées au Kinderspital, toujours à Zurich. «Deux sont toujours aux soins intensifs», souligne ce dernier. Par contre, les deux soeurs valaisannes qui avaient été prises en charge à l'hôpital universitaire de Saint-Gall ont été transférées dans des cliniques romandes de réadaptation, l'une à Morges, l'autre à Sion.
Au total, 41 victimes du drame du bar «Le Constellation» sont toujours prises en charge en Allemagne (7), en Belgique (5), en France (17) ou en Italie (12).
Source: ATS
Le chef des pompiers sera interrogé par la police
David Vocat, le commandant des pompiers de Crans-Montana, est convoqué par la police dans le cadre de l'enquête sur l'incendie mortel, informe lundi la RTS. Non pas comme prévenu, mais comme «personne appelée à donner des renseignements».
Toutefois, son statut pourrait être amené à évoluer, suivant l'enquête du Ministère public. Comme raison possible de sa convocation, la RTS évoque sa participation, en 2018, au «premier véritable» contrôle du «Constellation».
En présence du gérant Jacques Moretti, de l'ancien chargé de sécurité de la Commune et de l'ancien propriétaire des lieux, le danger que représentait la mousse acoustique au plafond n'aurait pas été signalé. L'audition de celui qui avait fait part de son émotion à Blick le 3 janvier aura lieu le 16 février prochain.
La 41ᵉ victime de l'incendie est un jeune de Lutry
La tragédie de Crans-Montana s’est encore alourdie. Après l’annonce, dimanche matin, du décès d’un jeune hospitalisé, 20 Minutes dévoile désormais l’identité de la 41ᵉ victime de cette tragique nuit du Nouvel An. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans originaire de Lutry.
Ce dernier est décédé samedi au Hôpital universitaire de Zurich, où il était soigné depuis l’incendie survenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre.
«Un autre ange est parti»
L’information a été confirmée sur Instagram par le père de Trystan, un jeune de 17 ans mort dans le même incendie. Dans un message bouleversant, il écrit: «Un autre ange est parti. Au revoir A., tu resteras à jamais dans nos cœurs.»
Selon 20 Minutes, le jeune basketteur, se trouvait encore dans un état stable le 9 janvier, jour du deuil national. Les circonstances exactes qui ont conduit à son décès restent pour l’instant inconnues.
Une bactérie en cause?
Selon les informations initiales d'«Inside Paradeplatz», le jeune homme avait contracté une infection bactérienne – Acinetobacter baumannii, dite plus communément la «bactérie nosocomiale» – à l'hôpital avant son décès.
Le porte-parole de l'hôpital, Marcel Schlatter, a confirmé à Blick que le défunt avait été infecté par cette bactérie, mais n'a cependant pas confirmé que son décès était lié à cette infection. C'est le parquet valaisan qui est chargé de déterminer la cause exacte du décès.
Une personne hospitalisée à Zurich est décédée samedi
Le Ministère public valaisan a annoncé un nouveau décès à la suite de la tragédie de Crans-Montana (VS). Ce ressortissant suisse âgé de 18 ans, hospitalisé à l'hôpital de Zurich, est décédé samedi.
L'annonce a été faite dimanche après-midi dans un communiqué du Ministère public signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. «Le bilan de l’incendie du Bar 'Le Constellation' du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées».
«Aucune autre information ne sera donnée à ce stade de l'enquête», précise le communiqué. Le bilan établi jusque-là par les autorités passe donc de 40 personnes décédées à 41, faisant passer le nombre de blessés de 116 à 115.
Interrogé à ce sujet, l'USZ (Hôpital universitaire de Zurich) a indiqué que cinq autres personnes grièvement blessées y étaient actuellement soignées. Leur état? «Tous restent dans un état critique», a déclaré le porte-parole Marcel Schlatter à Blick.
Source: ATS
Martin Pfister à Crans-Montana un mois après le drame
Martin Pfister s'est rendu à Crans-Montana dimanche, un mois après le drame du 1er janvier. Le conseiller fédéral et sa délégation se sont recueillis sur le site du mémorial, peu avant la descente de la Coupe du monde de ski.
Le ministre des sports s'est rendu sur le Haut-Plateau aux alentours 9h30. Il était accompagné de sa fille, et notamment du conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay et du président du conseil national Pierre-André Page.
La délégation a d'abord rencontré de jeunes skieurs de la région, avant de se diriger vers le mémorial. Les élus y ont déposé une gerbe de fleurs et signé le livre de condoléances. Le lieu de recueillement, situé désormais vers la chapelle St-Christophe, compte plusieurs centaines d'hommages, recueillis depuis les événements du 1er janvier.
Le président de la Confédération Guy Parmelin et le conseiller fédéral Beat Jans s'étaient eux aussi rendus dans la station valaisanne dans les jours qui ont suivi le drame.
Source: ATS
Les Moretti gagneraient beaucoup plus que ce qu'ils prétendent
Les déclarations du tenancier du «Constellation», Jacques Moretti, concernant ses revenus et ceux de son épouse ne correspondent pas à la déclaration fiscale la plus récente, selon la «SonntagsZeitung». La question se pose dès lors de savoir si la caution de 200'000 francs versée pour sa libération de la détention provisoire n'était pas trop faible.
Jacques Moretti a indiqué au Ministère public valaisan que lui et sa femme gagnaient 10'000 francs par mois et ne disposaient que d'un patrimoine limité, écrit le journal. Cette audition a eu lieu dans le cadre de l'enquête sur l'incendie meurtrier qui a endeuillé Crans-Montana, le 1er janvier.
D'après la déclaration fiscale, le couple aurait disposé en 2024 de revenus mensuels deux fois plus élevés que ceux annoncés. Comme cette déclaration n'a été déposée qu'en décembre 2025, il est possible, toujours selon le journal, que le tribunal se soit appuyé sur une déclaration fiscale 2023 trop basse.
Source: ATS
Marche blanche à Lugano en mémoire des victimes
Une marche blanche en souvenir des victimes du tragique incendie de Crans-Montana (VS) a rassemblé une cinquantaine de personnes samedi soir à Lugano. Le cortège silencieux s'est ébranlé des rives du lac pour se diriger vers le parc du centre-ville où une commémoration a eu lieu. La manifestation a eu peu d'échos en raison de l'horaire tardif et des nombreux carnavals qui battent leur plein dans tout le Tessin.
L'initiative a été lancée par deux personnes privées en mémoire des 40 morts et des 116 blessés et en signe de solidarité avec les familles des victimes touchées par le drame.
Les participants à la marche ont défilé en silence jusqu'au Parco Ciani pour se recueillir dans un espace expressément aménagé où un représentant de l'Evêché de Lugano et un membre du Conseil communal ont pris la parole. Pour rappel, une jeune Italo-tessinoise de 18 ans, résidant à Coldrerio (sud du canton) a perdu la vie dans l'incendie.
Source: ATS
Jessica Moretti: «Nous le devons aux victimes»
Le jour de son arrestation, alors que des journalistes encerclaient les gérants du «Constellation» sur le chemin du tribunal à Sion, Jessica Moretti était apparue très éprouvée. Sous la pression des médias, elle s’était excusée en larmes auprès des victimes, des blessés et des proches touchés par l’incendie de Crans-Montana. Ce jeudi, elle est de nouveau apparue face aux caméras.
A l’issue d’un rendez-vous au poste de police de Sion, Jessica Moretti, coexploitante du bar et épouse de Jacques Moretti, a accordé une brève interview à la chaîne italienne TG1. Cette intervention intervenait dans le cadre de l’audition d’un employé de l’établissement.
Jessica Moretti est entrée par l’accès principal du bâtiment, sous l’objectif des journalistes, avant de quitter les lieux par une sortie arrière après la fin de l’audition.
Dans cette courte prise de parole, elle a expliqué s’être présentée par devoir. «Nous le devons aux victimes, auxquelles nous pensons chaque jour», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle suivrait de près le déroulement de l’enquête.
Les plans du bar révèlent un deuxième accès de secours, qui aurait été bloqué
De nouveaux éléments émergent dans le dossier de l’incendie meurtrier survenu au bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Selon une enquête de SRF, des plans de construction officiels, jusqu’ici restés sous scellés, attesteraient de l’existence d’une seconde sortie de secours au sous-sol de l’établissement. Ce passage aurait toutefois été obstrué la nuit du drame.
Le plan reconstitué par la SRF fait apparaître, à l’arrière du sous-sol, en face des toilettes, une porte menant à une cage d’escalier et identifiée comme issue de secours. Jusqu’à présent, l’existence d’un tel accès n’avait jamais été confirmée. Les investigations, fondées sur des plans, des images, des vidéos et des témoignages, en établiraient désormais l'existence.
Des doutes subsistent
Des images de vidéosurveillance issues du dossier d’enquête montreraient cette porte peu avant le départ du feu. Un tabouret de bar est visible juste devant l’ouverture, susceptible d’avoir entravé la fuite des jeunes clients. On ignore à ce stade qui a placé cet objet à cet endroit. Il reste également à déterminer si les clients ont pu utiliser cette issue ou si les secours ont pu emprunter ce passage pour accéder au bâtiment en flammes.
Jusqu’ici, les avocats du couple Moretti avaient exprimé des doutes quant à la nature même de cette porte, contestant qu’il s’agisse d’une issue de secours ou qu’elle ait été bloquée au moment de l’incendie.
L'Italie obtient un droit de regard sur le dossier Crans-Montana
Le Ministère public valaisan a accordé l'entraide judiciaire à l'Italie dans le dossier du drame de Crans-Montana. L'Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, a été informé que le Ministère public du canton du Valais a donné suite, vendredi, à la demande d'entraide judiciaire du Ministère public de Rome, explique l'OFJ dans un communiqué.
Le Ministère public du canton du Valais soutient ainsi la justice italienne dans ses investigations. «Ce n'est pas que le Ministère public valaisan ait besoin d'aide», a déclaré Ingrid Ryser, responsable de l'information à l'OFJ, à la radio alémanique SRF.
Procédure pénale en Italie
Etant donné que des citoyens italiens ont été touchés par l'incendie, la justice italienne est tenue d'ouvrir également une procédure pénale. C'est pourquoi elle a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse. «Il pourrait donc être judicieux que les deux autorités judiciaires unissent leurs forces, mettent leurs ressources en commun et travaillent ensemble sur cette procédure pénale», poursuit Mme. Ryser.
Dans le cadre de cette assistance, le Ministère public de Rome aura notamment accès aux éléments de preuve déjà recueillis. Une première réunion technique entre les autorités pénales des deux pays aura lieu à la mi-février. L'OFJ accompagnera cette réunion. L'objectif est de clarifier les détails de la coopération et de coordonner les procédures. Aucune autre information sur la procédure d'entraide judiciaire n'est communiquée pour l'instant.
Source: ATS