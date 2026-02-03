Les Moretti tentent de bloquer un site de recueil de témoignages, la justice refuse

L'un des avocats des familles des victimes, Romain Jordan, avait créé un site web pour recueillir les témoignages et documents relatifs à l'incendie de Crans-Montana.

Jacques et Jessica Moretti, assistés de leurs avocats, ont tenté d'engager une action en justice pour obtenir le blocage immédiat du site crans.merkt.ch. Leur recours aurait été rejeté par le Ministère public valaisan, rapporte ce mardi Leman Bleu.

D'après les informations recueillies par Leman Bleu, le parquet a indiqué qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la plateforme en ligne. Il assure toutefois qu'il continuera de suivre de près l'évolution de la situation.

Le site web précise que les personnes qui détiennent des potentielles preuves doivent conserver les données originales et contacter la police ou le parquet à ce sujet.