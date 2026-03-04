Le Conseil des Etats valide l'aide aux victimes de Crans-Montana

La Confédération doit verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs aux blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil des Etats a validé mercredi cette aide et d'autres mesures, mais avec des cautèles.

Au total, le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour l'aide aux victimes.

Le Conseil des Etats soutient sur le principe la table ronde, il a toutefois préféré temporiser et n'a pas validé les 20 millions correspondants. Ce volet doit être examiné en dehors de la loi urgente. Par ailleurs, des réserves ont été émises: cette intervention inhabituelle peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents. Un droit de recours contre les responsables des dommages a donc été ajouté.

Les sénateurs ont encore apporté d'autres précisions. Au vote sur l'ensemble, une partie de l'UDC et du PLR s'est opposée ou abstenue. Le National se prononcera lundi. Le dossier doit être bouclé cette session, et la loi déclarée urgente. Le gouvernement l'a limitée à fin 2029. Le Conseil des Etats a prolongé le délai jusqu'à fin 2040.

Source: ATS