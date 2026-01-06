Après l'incendie de Crans-Montana, les créneaux pour donner du sang en Valais et Vaud sont pris d'assaut. La Croix-Rouge suisse assure que l'approvisionnement est stable mais rappelle l'importance d'un soutien durable.

Les dons du sang décollent après le drame à Crans-Montana

Après l'incendie de Crans-Montana, de nombreux créneaux pour donner son sang en Valais et dans le canton de Vaud sont complets. Les victimes ont besoin de dons de sang pour stabiliser leur circulation ou assurer le transport de l'oxygène.

En raison de l'important élan de solidarité dans les cantons de Vaud et du Valais, de nombreux rendez-vous ont été pris pour les semaines à venir, a indiqué mardi à Keystone-ATS une porte-parole du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse (CRS).

La Croix-Rouge ne lance toutefois pas d'appel urgent au don de sang pour le moment. «L'approvisionnement en sang est actuellement assuré en Suisse», a relevé la porte-parole. Les stocks ont été surveillés de près après la catastrophe, en collaboration avec les services régionaux de transfusion sanguine. La Croix-Rouge rappelle qu'elle dépend d'un soutien à long terme pour les dons de sang, car la durée de conservation des produits est limitée.

L'état des patients est déterminant

En cas de brûlures graves, il peut être nécessaire d'utiliser des produits sanguins pour stabiliser la circulation, assurer le transport de l'oxygène et compenser les troubles de l'hémorragie ou de la coagulation, explique la porte-parole.

L'état du patient ou de la patiente et le plan thérapeutique de l'équipe médicale sont déterminants à cet égard. «L'équipe médicale décide en fonction de la situation si l'utilisation de composants sanguins est nécessaire», précise la porte-parole.

L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Quatre-vingt-trois personnes étaient encore hospitalisées lundi.