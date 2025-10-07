DE
«Chaque don peut sauver des vies»
Les HUG font face à une importante pénurie de sang et de plaquettes

Les HUG font face à une inquiétante pénurie de sang et de plaquettes. Après plusieurs accidents hémorragiques et une baisse de dons, les réserves des hôpitaux s'amenuisent. Les HUG appellent aux dons en urgence.
Publié: il y a 27 minutes
Écouter
Sophie Waldvogel Abramowski, médecin responsable du Centre de transfusion sanguine des HUG, le 2 décembre 2024 à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) tirent la sonnette d'alarme. Depuis dix jours, leurs réserves de sang et de plaquettes diminuent à vue d'œil

La raison? Les HUG ont enregistré plusieurs accidents hémorragiques d'affilée tandis qu'en parallèle, la propagation de virus et de maladies de saison ont freiné les dons auprès du Centre de transfusion sanguine (CTS). 

«Chaque don compte»

Cette hausse de besoins associée à la baisse des ressources crée à présent une pénurie très inquiétante pour les hôpitaux. Face à cette situation inquiétante, les HUG appellent aux dons en urgence: «Chaque don compte et peut sauver des vies», rappellent les hôpitaux. 

Pour donner votre sang auprès du Centre de transfusion sanguine des HUG, vous pouvez prendre rendez-vous juste ici ou y aller librement. 

