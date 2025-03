La demande de cellules souches du sang en Suisse atteint un record en 2024. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La demande de cellules souches du sang de donneuses et donneurs de Suisse a atteint un record l’année dernière. Pour la première fois, Transfusion CRS Suisse a livré une centaine de produits en une année. Le nombre de transplantations a également augmenté en Suisse en 2024.

Au total, 336 transplantations de cellules souches du sang de donneuses et donneurs apparentés (135) et non apparentés (201) ont été réalisées (328 en 2023), soit une hausse de 2,5%, a annoncé mardi Transfusion Croix-Rouge Suisse. Le registre suisse des donneurs a poursuivi sa croissance en 2024: à la fin de l’année, il comptait 190'800 membres, en hausse de 4,2% suite à l’inscription de 10'665 nouveaux donneurs et donneuses de cellules souches du sang. La demande de produits sanguins a toutefois légèrement baissé en Suisse l'an dernier, grâce notamment à un usage plus ciblé dans les hôpitaux. En 2024, 260'349 dons de sang ont été prélevés, soit 1,3% de moins qu’en 2023.

De manière générale, la population a pu disposer des produits sanguins requis en 2024, malgré des fluctuations de la demande. Ainsi, certaines régions ont vu la demande grimper en été, d’où des situations critiques et des appels urgents au don de sang. Ces pénuries localisées étaient dues à un nombre particulièrement élevé de patientes et patients atteints d’une maladie sanguine ou cancéreuse. De telles situations sont exceptionnelles, souligne Transfusion CRS.