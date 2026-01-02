Le propriétaire du «Constellation» s'exprime après l'incendie

Jacques (49 ans) et Jessica Moretti (40 ans), originaires de Corse ont repris le restaurant «Le Constellation» à Crans-Montana en 2015. Jacques Moretti s'est exprimé vendredi dans le journal «20 Minuten» : «Nous ne pouvons ni dormir ni manger, nous allons très mal».

« Nous ferons tout notre possible pour aider »

Ils coopèrent avec les autorités, explique le restaurateur à «20 Minuten». «Nous ferons tout notre possible pour aider à clarifier les causes. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nos avocats sont également impliqués.»

La présomption d'innocence s'applique. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête pénale. Comme l'ont annoncé les autorités valaisannes lors d'une conférence de presse vendredi après-midi, les exploitants du restaurant ont déjà été interrogés. La question de savoir si certaines personnes feront l'objet de poursuites pénales reste ouverte. Il est toutefois possible qu'une enquête pour homicide par négligence soit ouverte.

«Contrôlé trois fois en dix ans»

Jacques Moretti a également été contacté par «24 Heures» et la «Tribune de Genève». S'il refuse une interview, il a toutefois tenu à assurer à nos confrères que son établissement avait été contrôlé trois fois en dix ans et que tout était dans les normes.

Le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a rappelé en conférence de presse qu'aucun signalement concernant «Le Constellation» n'avait été adressé au canton. Dans le cas précis, l'Office cantonal du feu n'a jamais reçu de rapport de défectuosité ou de non-conformité sur le bâtiment abritant «Le Constellation».