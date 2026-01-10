Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Le patron avait fait des tests avec les bougies et la mousse
Des extraits de procès verbaux de l'audition du patron du «Constellation» ont été diffusés samedi par plusieurs médias. Leur authenticité a été confirmée à l'AFP par des sources proches du dossier. Le propriétaire revient notamment sur les bougies étincelantes qui seraient à l'origine de la tragédie.
«Ça fait dix ans que nous faisons cela, il n'y avait jamais eu de soucis», a assuré le propriétaire. Selon lui, il «n'est pas impossible que ces bougies aient causé l'incendie», mais il estime qu'il «doit y avoir quelque chose d'autre». Ces bougies «n'étaient pas assez puissantes pour enflammer la mousse acoustique. J'avais fait des tests», a-t-il soutenu. La nature de cette mousse antibruit posée au plafond du sous-sol est notamment scrutée par les enquêteurs.
Il s'est également exprimé sur la présence de nombreux jeunes de moins de 16 ans. L'établissement avait «interdiction d'accepter des personnes de moins de 16 ans» et que les clients de 16 à 18 ans devaient «être accompagnés d'un majeur», a-t-il expliqué. Il a assuré avoir donné ces «consignes» au personnel de sécurité, mais a reconnu qu'«il n'est pas impossible qu'il y ait eu des dysfonctionnements».
RECTIFICATIF: La porte verrouillée de l'intérieur se trouvait au rez-de-chaussée
Nous avons diffusé une information de la RTS selon laquelle le patron du bar aurait confirmé lors de l'enquête que la porte de secours du sous-sol avait été verrouillée de l'intérieur. Or cette information était éronnnée. La RTS a diffusé un rectificatif pour annoncer qu'il s'agissait d'une porte de service au rez-de-chaussée et non de la porte de secours.
Un dessin de Charlie Hebdo suscite l'indignation
Une caricature de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo suscite à nouveau la polémique. Le dessinateur Eric Salch a choisi la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, où 40 personnes ont péri dans l'incendie d'un bar.
«Le dessin du jour», publié vendredi, croque deux skieurs, accompagnés de l'inscription «Les brûlés font du ski» et, plus bas, «La comédie de l'année», en référence au film comique de 1979 «Les Bronzés font du ski».
Cette illustration, publiée pendant la journée de deuil national décrétée en Suisse pour rendre hommage aux 40 jeunes tués et 117 blessés de Crans-Montana, a déclenché les protestations de plusieurs internautes, comme en témoignent les dizaines de commentaires indignés sur Instagram et X.
Parmi eux, une jeune femme devenue célèbre en France sur les réseaux sociaux, qui, adolescente, avait été victime de graves brûlures lors d'un accident survenu pendant une fête de carnaval: «Ce n'est pas de l'humour. C'est une violence supplémentaire. La limite a été dépassée et le dire ne signifie pas censurer. Cela signifie rappeler qu'il existe une chose qui s'appelle la DÉCENCE», commente-t-elle.
Une nouvelle vidéo promotionnelle refait surface
Une nouvelle vidéo promotionnelle du bar «Le Constellation», qui avait été supprimée, a refait surface. La «Weltwoche» l'a publiée sur son compte Instagram.
Les images montrent des scènes endiablées. On y voit des bouteilles de champagne avec des cierges magiques. Plusieurs personnes ont même ces engins pyrotechniques allumés dans la bouche. Ces feux d'artifice sont soupçonnés d'être à l'origine du dramatique incendie lors de la Saint-Sylvestre.
La mère d'une survivante témoigne de la détresse psychologique de sa fille
Dans une interview accordée à la chaîne d'information BFMTV lors de la cérémonie commémorative de vendredi, la mère d'une fille qui a survécu à la tragédie a fait part de ses inquiétudes quant aux séquelles psychologiques qui vont hanter les rescapés. Elle a expliqué que sa fille de 20 ans était grièvement blessée. Mais pas uniquement physiquement. «Elle voit constamment les flammes devant elle, les blessés et les morts autour d'elle. Sans cesse, elle frappe aux fenêtres et aux portes closes.»
Elle estime que les propriétaires du bar devraient être emprisonnés «à vie», car «ils ont construit un sous-sol sans sortie digne de ce nom». Un élément que l'enquête devra encore établir.
Engins pyrotechniques interdits à Livigno
Fini les feux de Bengale dans les bars et et restaurants italiens? C'est en tout cas une mesure qui se discute actuellement à Rome. Certaines communes ont déjà franchi le pas. C'est notamment le cas dans la réputée station de ski de Livigno. Le maire, Remo Galli, a publié un decret interdisant les engins pyrotechniques dans les établissements publics de cette commune lombarde. Les contrevenants s'exposeront à des amendes allant de 75 à 500 euros.
«Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour protéger les touristes, les résidents et les jeunes», a expliqué le maire, qui a également ordonné des contrôles ciblés par la police locale. L'utilisation d'artifices pyrotechniques s'est largement répandue dans les bars et restaurants des stations de montagne, non seulement lors de fêtes, mais aussi lors d'anniversaires.
Pourquoi Jacques Moretti a-t-il été autorisé à exploiter des établissements malgré ses anciennes condamnations?
Pourquoi le couple d'exploitants Jacques et Jessica Moretti a-t-il obtenu une licence d'exploitation? La question se pose après que Jacques Moretti a été condamné en France pour incitation à la prostitution et s'est vu interdire d'exercer une activité commerciale. Malgré cela, le couple a été autorisé à exploiter un bar et un restaurant à Crans-Montana. Depuis vendredi, l'homme de 49 ans est en détention préventive.
Selon la loi cantonale valaisanne, les établissements publics ne peuvent être exploités que par des personnes qui n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales susceptibles de compromettre l'exploitation, comme le rapporte la SRF. A l'époque, la règle de la «réputation irréprochable» s'appliquait encore.
On ne sait pas si la commune a vérifié les casiers judiciaires suisses ou français avant d'accorder l'autorisation. La commune elle-même indique seulement que le dossier a été transmis au Ministère public, mais ne s'est pas exprimée sur les raisons qui ont motivé l'octroi de la licence.
Des matériaux insonorisants qui peuvent accélérer un feu
Les conditions requises en matière de protection contre les incendies et d'isolation acoustique ne sont pas toujours compatibles, constatent samedi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Les panneaux insonorisants sont souvent composés de matériaux poreux à forte teneur en oxygène, explique dans les journaux Christoph Renfer, professeur en protection contre les incendies. «Cela peut entraîner un départ de feu plus rapide et une combustion plus intense des matériaux inflammables.»
La mousse en polyuréthane, ajoute-t-il, peut être traitée avec des produits ignifuges, qui ne permettent pas d'empêcher le feu de se propager, mais de le retarder. De plus, cela réduirait la quantité de fumée toxique, précise Sabyasachi Gaan, chef du groupe des additifs et de la chimie du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche Empa.
86 minutes avant le drame, une nouvelle loi pourrait exonérer Crans-Montana
Une nouvelle clause de non-responsabilité dans la loi valaisanne sur les constructions pourrait protéger la commune de Crans-Montana (VS) contre des demandes d'indemnisation après le dramatique incendie du bar «Le Constellation». Au 1er janvier 2026, l'article 25 de la législation a été complété par un paragraphe dans l'article 37, qui stipule: «L'autorité compétente n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des dispositions de la présente loi par les maîtres d'ouvrage et leurs représentants.»
«Le nouvel article 37 s'applique à l'incendie de Crans-Montana, car le dommage s'est produit alors que la nouvelle disposition était en vigueur», explique le conseiller national Pascal Schmid (UDC/TG), qui est avocat de profession. Les tribunaux pourraient cependant se baser sur un «délit pluriel» et évaluer le manquement à l'obligation de surveillance selon l'ancien droit, ajoute-t-il.
«Il y aura pour tout le monde un avant et un après» Crans-Montana
Le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard indique dans «Le Temps» de samedi avoir lancé un appel à réfléchir à la façon d'honorer la mémoire des 40 morts et 116 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier à Crans-Montana (VS) afin «de montrer qu'on ne les oublie pas».
Mais il est encore «trop tôt pour connaître la forme que ce devoir de mémoire va prendre», ajoute-t-il. «Il y aura pour tout le monde un avant et un après» ce drame, note le ministre socialiste. «Il faut que l'on montre que cela ne s'arrête pas là, que le soutien va continuer, qu'on n'oubliera jamais.»
Après Mathias Reynard, la commune de Crans-Montana présente ses excuses
«Nous adressons nos excuses et notre pardon à toutes les familles qui sont dans le deuil et la peine», a déclaré vendredi la vice-présidente de la commune de Crans-Montana Nicole Bonvin Clivaz, interrogée par la RTS peu après la cérémonie en hommage aux victimes. La vice-présidente reconnaît des erreurs et manquements que l'enquête devra clarifier. Une démission du Conseil communal n'est cependant pas envisagée.
«Vraiment, on adresse nos excuses et notre pardon à toutes ces familles qui sont dans le deuil et la peine. On a envie de les soutenir du mieux qu'on peut. [...] On fera tout pour que ça ne se reproduise plus», a-t-elle ajouté.
Il y a trois jours, lors de la conférence de presse du Conseil communal de Crans-Montana, de telles excuses n'avaient pas été présentées, une attitude qui avait suscité de nombreuses critiques.
«Aujourd'hui, on a besoin de les formuler. Sous le feu de l'action, on est maladroit», a expliqué Nicole Bonvin Clivaz. «Ça n'est pas commun de vivre une situation pareille. Il nous a vraiment fallu beaucoup de courage pour l'affronter. Et on en aura encore besoin.»
Responsabilité admise
Mme Bonvin Clivaz reconnaît une responsabilité de la commune notamment pour l'absence de contrôle de l'établissement depuis 2019. «On a une responsabilité vis-à-vis de ce manque. L'enquête nous dira pourquoi il y a eu ces manquements. Aujourd'hui, on n'a pas les vraies réponses», concède Nicole Bonvin Clivaz.
Le Conseil communal n'entend pas démissionner: «La question ne se pose pas du tout, au contraire. On travaille d'arrache-pied», insiste sa vice-présidente, qui dit toutefois comprendre que la Commune soit pointée du doigt.
«On a tous les jours au Conseil communal des mails d'insultes. Mais ça se comprend, c'est normal. On va corriger. On a fait faux, maintenant on va faire juste», conclut Nicole Bonvin Clivaz.
Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», est placé en détention préventive
Entendu pour la première fois en qualité de prévenu ce vendredi à Sion, Jacques Moretti, co-gérant du «Constellation», a été placé en détention préventive à l'issue de son audition, révèle «24 Heures», informations confirmées par BFMTV. La justice évoque «un risque de fuite».
En revanche, sa femme reste en liberté. Jacques et Jessica Moretti sont visés par une instruction pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».
Jessica Moretti, co-propriétaire du bar avec son mari Jacques, s'est adressée à la presse en sortant de son audition à Sion: «Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Jamais, jamais on aurait pu imaginer ça. Ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser», a-t-elle déclaré.
Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l'enquête) et Beatrice Pilloud, procureure générale visée par de multiples demandes de démission. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.