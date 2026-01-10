Le patron avait fait des tests avec les bougies et la mousse

Des extraits de procès verbaux de l'audition du patron du «Constellation» ont été diffusés samedi par plusieurs médias. Leur authenticité a été confirmée à l'AFP par des sources proches du dossier. Le propriétaire revient notamment sur les bougies étincelantes qui seraient à l'origine de la tragédie.

«Ça fait dix ans que nous faisons cela, il n'y avait jamais eu de soucis», a assuré le propriétaire. Selon lui, il «n'est pas impossible que ces bougies aient causé l'incendie», mais il estime qu'il «doit y avoir quelque chose d'autre». Ces bougies «n'étaient pas assez puissantes pour enflammer la mousse acoustique. J'avais fait des tests», a-t-il soutenu. La nature de cette mousse antibruit posée au plafond du sous-sol est notamment scrutée par les enquêteurs.

Il s'est également exprimé sur la présence de nombreux jeunes de moins de 16 ans. L'établissement avait «interdiction d'accepter des personnes de moins de 16 ans» et que les clients de 16 à 18 ans devaient «être accompagnés d'un majeur», a-t-il expliqué. Il a assuré avoir donné ces «consignes» au personnel de sécurité, mais a reconnu qu'«il n'est pas impossible qu'il y ait eu des dysfonctionnements».

Source: AFP