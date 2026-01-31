«Je me suis recroquevillé dans un coin et j'ai attendu la fin»

Depuis l'incendie à Crans-Montana, la vie de la famille Aubrun s'est arrêtée. «Pour nous, l'année 2026 n'existe pas», déclare Lionel Aubrun, père de Matthieu, 27 ans, à la ​RTS​. Matthieu venait de commencer à travailler au «Constellation» deux semaines auparavant.

Dans la nuit du Nouvel An, 25% de son corps ont été brûlés et ses poumons ont été gravement affectés par les fumées toxiques. Il a longtemps été entre la vie et la mort et a dû être placé dans un coma artificiel. Peu avant, il avait téléphoné à ses parents: «Je ne pouvais pas sortir et pousser les autres. Je me suis recroquevillé dans un coin et j'ai attendu la fin.»

«Un jeune homme dans le corps d'un homme de 90 ans»

Depuis le 1er janvier, la famille Aubrun vit à Metz, à environ 170 kilomètres de chez elle, afin d'être aux côtés de Matthieu au quotidien. Le jeune homme a perdu plus de douze kilos et doit faire face à un processus de guérison qui durera plusieurs années. Ses mains sont gravement touchées et une longue rééducation l'attend. Pour que les greffes de peau cicatrisent, il doit éviter le soleil pendant environ deux ans et porter des vêtements compressifs presque 24 heures sur 24.

Matthieu est désormais hors de danger et n'est plus sous respiration artificielle, mais son père le décrit comme «un jeune homme dans le corps d'un homme de 90 ans». Chaque phrase lui coûte de l'énergie et du souffle. Une nouvelle vie commence maintenant pour la famille, marquée par les conséquences physiques, psychologiques et financières de la tragédie, mais aussi par l'espoir que les responsabilités seront assumées.