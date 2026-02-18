La Fédération suisse des avocats alerte sur des agressions contre des défenseurs lors d'auditions liées à l'affaire de Crans-Montana. Elle dénonce des attaques qui menacent l'institution judiciaire et appelle à signer une convention européenne.

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération suisse des avocats (FSA) s'est prononcée mercredi sur l'affaire de Crans-Montana et sur les attaques survenues à l'encontre des défenseurs lors des auditions de jeudi dernier. Leur prise de position intervient quelques jours après celle des bâtonniers des cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

«La FSA prend connaissance avec inquiétude d'informations faisant état d'agressions verbales et physiques ainsi que de menaces proférées à l'encontre d'avocates et d'avocats de la défense dans le cadre de la procédure pénale», écrit-elle dans son communiqué. En plus de porter atteinte à l'intégrité personnelle des concernés, de telles attaques mettent à mal l'institution judiciaire dans son ensemble, selon l'organisation. La Fédération s'aligne ainsi sur les déclarations des Ordre des avocats cantonaux de vendredi dernier. Elle leur réaffirme d'ailleurs directement son soutien.

«La justice ne doit pas devenir une justice médiatique ni une justice personnelle», déclare Georg Rauber, président de l'organisation. Avant de rappeler: «les avocates et avocats devraient également se rappeler de faire preuve de la réserve déontologique habituelle envers les médias.»

«Indépendance de la justice»

Enfin, la Fédération estime que «les événements actuels en Suisse, ainsi que les attaques croissantes contre la profession d'avocat indépendante au niveau internationale», pointent vers l'urgence de signer la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession. L'adhésion de la Suisse au texte «reste toujours en suspens». En résumé, «la FSA réaffirme son engagement en faveur de l'Etat de droit, de l’indépendance de la justice et de la protection de la profession d’avocat en tant que garante d’une procédure équitable pour toutes les parties».

Jeudi dernier, l'audition de Jessica Moretti, prévenue dans l'affaire du drame de Crans-Montana, s'était déroulée dans une ambiance particulièrement tendue à Sion. Les époux Moretti et leurs avocats Yaël Hayat et Nicola Meier avaient été reçus sur le campus d'Energypolis par une foule très dense de journalistes, caméras et proches de victimes, qui les avaient rapidement encerclés. Jacques et Jessica Moretti ont été insultés et traités de «tueurs» à plusieurs reprises. Des témoins ont confirmé que les avocats du couple et d'autres confrères avaient, eux aussi, été molestés.