Ignazio Cassis évoquera le drame de Crans-Montana à Milan

En marge de sa visite aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina mercredi et jeudi, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis mènera diverses discussions sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie. Outre les questions transfrontalières, le drame de Crans-Montana, qui a jeté une ombre sur ces relations, sera évoqué.

Les relations entre l'Italie et la Suisse sont tendues depuis l'incendie de Crans-Montana. Six des 41 victimes et onze des 115 blessés sont de nationalité italienne. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse pour ce qu'elle considère comme une gestion insuffisante de l'incendie.

Au point de rappeler de Berne à Rome l'ambassadeur italien le 24 janvier. Les raisons de la rancœur italienne sont notamment l'absence d'autopsies, la libération du gérant du bar et l'absence d'indemnisation pour les proches des victimes.

Plusieurs rencontres

Ignazio Cassis doit rencontrer mercredi et jeudi à Milan le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, ainsi que le syndic de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le conseiller fédéral se rendra également à la House of Switzerland à Milan. Il profitera de son séjour dans la capitale lombarde pour rencontrer des représentants de la famille olympique suisse, écrit le DFAE.

Avant lui, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déjà rendu à Milan où il a participé à la cérémonie d'ouverture. Il a aussi pu s'exprimer à propos du drame en Valais et de la priorité qu'accorde le Conseil fédéral au soutien aux victimes et à leurs proches, notamment avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Source: AFP