Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
La famille de Trystan Pidoux en route pour confronter Jessica Moretti
La famille de Trystan Pidoux a pris le train ce jeudi matin à Lausanne, peu avant 7h, dans l'espoir de confronter du regard Jessica Moretti, cogérante du «Constellation», auditionnée par le Ministère public valaisan à Sion.
Sont présents le papa et la maman de Trystan, tragiquement décédé dans l’incendie du «Constellation», ses frères et sa soeur Elyas, Yaëlle et Tobyas, mais aussi des amis, parmi lesquels Allegra Petruzzi, organisatrice de la marche blanche de Lutry et Ludo, un habitant de Crans-Montana qui est l’un des premiers à être intervenu au bar.
Pour Vinciane Stucky, c’est la première fois qu’elle retourne en Valais depuis ce tragique 1er janvier. Elle indique à Blick, que grâce à son avocat, elle participera à l’audience de Jessica Moretti, qu’elle qualifie sans détour de «tueuse de [s]on fils».
Cassis tente d'apaiser les autorités italiennes
Les autorités et les enquêtes suisses sont scrutées de près, notamment à l'étranger. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse, invoquant des raisons telles que l'absence d'autopsies et la libération de Jacques Moretti, qui était en détention provisoire.
C’est pourquoi Ignazio Cassis tente d’apaiser les tensions. Mercredi soir, lors de sa visite aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, il a rencontré le président de la région Lombardie, Attilio Fontana.
«J’ai exprimé ma gratitude pour le soutien reçu après la tragédie de Crans-Montana», a écrit Cassis sur X. Les deux ont également réaffirmé leur «solidarité» avec les victimes de l’incendie.
Les CFF amendent le père et la soeur d'une victime de Crans-Montana
Présente lors du drame de Crans-Montana, Alexia a été brûlée à 70% du corps lors de l’incendie du bar «Le Constellation». La jeune femme de 20 ans est depuis hospitalisée en Allemagne.
Le 13 janvier, son père et sa sœur sont allés lui rendre visite à l'hôpital mais après 8 heures de route, leur voiture est tombée en panne en Allemagne. Pour rapatrier le véhicule, ils ont dû payer 180 francs suisses et prendre le train sans billet, faute d’argent.
A l’arrivée, ils ont reçu une amende de 350 francs suisses malgré leurs explications auprès des contrôleurs. Les CFF refusent de leur rembourser l’amende et leur ont offert 40 francs suisses de réduction.
Le père et la soeur d'Alexia ont aussi demandé des bons de transport pour faciliter leurs visites à l’hôpital, mais les CFF ont refusé. L’avocat de la famille a dénoncé le manque de compassion envers les familles des victimes.
Le parquet de Rome ordonne la saisie des téléphones des victimes
Le parquet de Rome a ordonné la saisie des téléphones mobiles des jeunes Italiens morts ou blessés dans l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Il entend ainsi examiner les photos et les vidéos en lien avec le drame, indique mercredi l'agence adnkronos.
Cette mesure doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d'établir les responsabilités. Les magistrats transalpins recueilleront aussi les témoignages des jeunes survivants italiens de la tragédie, ainsi que des dossiers médicaux.
Les procureurs de Sion et de Rome se rencontreront le jeudi 19 février à Berne, pour une réunion technique. La constitution d'équipes communes d'enquête sera notamment à l'ordre du jour.
Source: AFP
Ignazio Cassis évoquera le drame de Crans-Montana à Milan
En marge de sa visite aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina mercredi et jeudi, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis mènera diverses discussions sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie. Outre les questions transfrontalières, le drame de Crans-Montana, qui a jeté une ombre sur ces relations, sera évoqué.
Les relations entre l'Italie et la Suisse sont tendues depuis l'incendie de Crans-Montana. Six des 41 victimes et onze des 115 blessés sont de nationalité italienne. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse pour ce qu'elle considère comme une gestion insuffisante de l'incendie.
Au point de rappeler de Berne à Rome l'ambassadeur italien le 24 janvier. Les raisons de la rancœur italienne sont notamment l'absence d'autopsies, la libération du gérant du bar et l'absence d'indemnisation pour les proches des victimes.
Plusieurs rencontres
Ignazio Cassis doit rencontrer mercredi et jeudi à Milan le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, ainsi que le syndic de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le conseiller fédéral se rendra également à la House of Switzerland à Milan. Il profitera de son séjour dans la capitale lombarde pour rencontrer des représentants de la famille olympique suisse, écrit le DFAE.
Avant lui, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déjà rendu à Milan où il a participé à la cérémonie d'ouverture. Il a aussi pu s'exprimer à propos du drame en Valais et de la priorité qu'accorde le Conseil fédéral au soutien aux victimes et à leurs proches, notamment avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.
Source: AFP
De nouvelles images terrifiantes de l'intérieur du bar après l'incendie
De nouvelles images publiées par BFMTV après l’incendie du «Constellation» à Crans-Montana montrent l’intérieur ravagé du bar. Les vidéos et photos vérifiées par les autorités et des médias montrent la progression rapide du feu dans l'établissement.
Au sous-sol, où le feu a pris, le plafond en mousse acoustique a été entièrement consumé. Les images montrent canapés calcinés, tables noircies et bar dévasté. L’escalier vers le rez est figé sous la suie. Aucun corps n’apparaît, mais des baskets abandonnées au sol rappellent la violence du drame.
Les images confirment que certaines issues, dont un loquet de porte (ndlr: pas la sortie de secours mais une porte de service), étaient fermées ou difficilement accessibles au moment du sinistre, ce qui pourrait avoir nui à l’évacuation.
Les avocats des victimes confrontent Jacques Moretti à Sion
Jacques Moretti est auditionné par la justice valaisanne, ce mercredi. Pour le gérant du bar «Le Constellation», dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés, il s'agit de sa troisième audition, la deuxième comme prévenu.
Les 9 et 20 janvier derniers, le ressortissant corse avait dû répondre aux questions du pool de procureures en charge de l'affaire. Il avait pu donner sa version des faits. Ce mercredi, Jacques Moretti est confronté à plusieurs dizaines d'avocats de victimes, le Ministère public ayant choisi de leur donner du temps pour qu'ils puissent poser leurs questions.
Cette audition, prévue toute la journée, doit également permettre de confronter le gérant aux déclarations de ces derniers jours, de l'actuel et de l'ancien chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana.
Convoqué pour 9h30, Jacques Moretti, accompagné de son épouse Jessica, est arrivé vers 9h15, par une porte latérale du campus Energypolis à Sion, lieu de son audition. Il n'a fait aucune déclaration aux journalistes présents.
Source: ATS
Les avocats des victimes demandent la création d'un fonds étatique
Les avocats des victimes souhaitent que l'Etat soutienne financièrement les victimes de Crans-Montana et leurs proches. Au micro de la SRF, l'avocat de plusieurs familles de victimes Sébastien Fanti réclame la création d'un fonds étatique, rapide et simple, en coordination avec les autres pays. Il estime que c'est une «question d’honneur pour la Suisse».
Les bougies sont interdites au mémorial dédié aux victimes
Les bougies sont désormais interdites sur le mémorial dédié aux victimes de la tragédie du Nouvel An. Cette décision fait suite à un début d’incendie survenu dimanche matin, qui a endommagé plusieurs objets commémoratifs sans faire de blessés.
L'Etat du Valais livre sa version des faits sur l'absence de contrôles au «Constellation»
Pour l'actuel chargé de sécurité de Crans-Montana, le manque de contrôles effectués au bar «Le Constellation» s'explique notamment par un changement de système informatique. L'Etat du Valais a donné sa version des faits mardi, évoquant une «compétence communale».
Pour le responsable de la commune, en poste depuis mai 2024, le problème se situe au niveau d'un changement de système de gestion du suivi des tâches et des délais. Cette situation aurait compliqué sa mission et contribué aux retards dans les contrôles incendie, a-t-il expliqué vendredi devant le Ministère public. Une information de la RTS confirmée à Keystone-ATS par une source proche du dossier.
Le logiciel utilisé de 2009 à 2022 «a été développé pour les corps de sapeurs-pompiers valaisans», a indiqué l'Etat du Valais à Keystone-ATS. «Par la suite, plusieurs communes ont utilisé la solution informatique de ce prestataire pour des tâches spécifiques, notamment les contrôles incendie. Il n'appartenait dès lors pas au canton d'intervenir dans ces relations commerciales.»
Source: ATS
Neuf blessés de Crans-Montana en rééducation dans les cliniques Suva
Huit patientes et patients sont actuellement pris en charge à la Clinique Suva de Sion, tandis qu’une autre personne effectue sa rééducation à la Clinique Suva de Bellikon, selon un communiqué. «Au cours des prochaines semaines, l’admission progressive d’autres personnes concernées, provenant d’hôpitaux aigus suisses et européens, est prévue», précisent-ils.
Afin d’assurer une transition aussi fluide que possible vers la phase de rééducation, des équipes d’experts ont été envoyées ces deux dernières semaines dans plusieurs pays européens. Ces missions ont été coordonnées par l’Office fédéral de la protection de la population. Le processus de réadaptation dans les deux cliniques sera accompagné par des psychothérapeutes et des travailleurs sociaux francophones.
Toutes les victimes de l’incendie actuellement hospitalisées dans les cliniques de la Suva ont leur domicile en Suisse. L’objectif est que les patientes et patients valaisans puissent, dans la mesure du possible, effectuer leur rééducation à Sion, à proximité de leur lieu de vie.
Mi-janvier, le directeur des cliniques Suva, Gianni Roberto Rossi, expliquait que le chemin vers un retour à la vie normale exige de la patience. Une chose est certaine: pour les victimes de l’incendie du bar «Le Constellation à Crans-Montana», la rééducation s’annonce particulièrement éprouvante.