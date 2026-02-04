Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Coline, la copine du jeune footballeur de FC Metz, est sortie du coma
Coline, 22 ans, gravement blessée lors de l'incendie dévastateur du bar «Le Constellation», est sortie du coma, comme le rapporte «BFMTV». La jeune femme, dont le corps a été brûlé à environ 30%, s'est exprimée pour la première fois dans une vidéo publiée sur Tiktok. «Après plusieurs semaines de coma, je prends quelques minutes pour vous écrire.»
Coline est restée plusieurs semaines dans un coma artificiel et est soignée depuis plus d'un mois dans un hôpital d'Anvers, en Belgique. «J'ai du mal à réaliser l'ampleur de ce qui m'est arrivé, mais mes blessures me le rappellent à chaque instant», poursuit-elle. Elle remercie également avec émotion toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien: «Merci pour tous vos messages, vos pensées et vos prières, ainsi que pour le soutien apporté à ma famille et à mes proches. Le chemin ne fait que commencer.»
Coline est la petite amie du footballeur professionnel Tahirys Dos Santos, qui joue au FC Metz. Le joueur l'a sauvée des flammes la nuit de l'incendie et a lui-même subi des brûlures, bien que moins graves. Après des semaines difficiles et une greffe récente, Tahirys Dos Santos a déclaré sur Instagram qu'il allait gentiment mieux. Son avenir sportif est toutefois incertain. Une campagne de dons en ligne a été lancée pour le couple.
La commune de Crans-Montana débloque 1 million de francs
Le Conseil communal de Crans-Montana a décidé d’allouer un million de francs pour les victimes ce mardi 3 février. La commune versera l'argent à la Fondation d’aide aux victimes de l’incendie en cours de constitution. Dans son communiqué, la Commune précise que cette somme représente approximativement 100 francs par habitant. Une somme amenée à 130 francs par personne en y ajoutant participation cantonale.
«Le Conseil communal est persuadé que la grande majorité des citoyens de Crans-Montana sont disposés à donner 100 francs par habitant en signe de solidarité avec les familles et personnes concernées.», peut-on lire dans la communication. Nicolas Féraud, le président de la Commune précise: «Nous sommes conscients que l’argent n’effacera aucune blessure, nous espérons pouvoir soutenir les familles frappées par cette tragédie et témoigner la solidarité de la communauté de Crans-Montana.»
«Je trouve absurde que les Moretti accusent leurs employés», déclare un employé
Gaëtan T.*, employé du bar «Le Constellation», a été grièvement blessé dans l'incendie. Il a subi des lésions pulmonaires et de graves brûlures sur tout le corps, sans compter le traumatisme psychologique persistant. Après huit jours de coma et de soins intensifs, il a pu rentrer auprès de sa famille en France.
Dans une interview à la RTS de dimanche, il a exprimé sa colère envers le couple Moretti. «Quand je vois comment ils tentent de se disculper, mon ressentiment envers eux ne fait que grandir», a déclaré le jeune homme de 28 ans. «Je trouve absurde qu'ils accusent leurs employés.» Le couple avait notamment accusé un saisonnier du bar d'avoir verrouillé la porte de secours.
Il a aussi critiqué la sécurité incendie du bar, évoquant la mousse au plafond qui a pris feu. «Je les ai aidés à recoller» la mousse qui se décollaient, a précisé l'employé. La RTS a aussi diffusé un message vocal de Jacques Moretti à son gérant. «Ça n'a pas l'air si mal», y déclarait Jacques Moretti.
*Nom modifié
Les Moretti tentent de bloquer un site de recueil de témoignages, la justice refuse
L'un des avocats des familles des victimes, Romain Jordan, avait créé un site web pour recueillir les témoignages et documents relatifs à l'incendie de Crans-Montana.
Jacques et Jessica Moretti, assistés de leurs avocats, ont tenté d'engager une action en justice pour obtenir le blocage immédiat du site crans.merkt.ch. Leur recours aurait été rejeté par le Ministère public valaisan, rapporte ce mardi Leman Bleu.
D'après les informations recueillies par Leman Bleu, le parquet a indiqué qu'aucune poursuite ne serait engagée contre la plateforme en ligne. Il assure toutefois qu'il continuera de suivre de près l'évolution de la situation.
Le site web précise que les personnes qui détiennent des potentielles preuves doivent conserver les données originales et contacter la police ou le parquet à ce sujet.
Dix personnes encore hospitalisées à Zurich, 9 au CHUV et 4 à Sion
Un mois après l’incendie de Crans-Montana, 23 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. D'autres se trouvent en cliniques de réadaptation. Quarante et une victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 19 ressortissants suisses.
Au sein du CHUV à Lausanne, le nombre d'hospitalisés demeure identique depuis un mois, soit 9. Par contre, il n'y a plus de personnes soignées aux hôpitaux universitaires genevois (HUG). De son côté, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) refuse désormais de communiquer le nombre de blessés en lien avec le drame de Crans-Montana, arguant «que l'identité de certains patients pourrait être déduite de leur localisation». Selon le dernier décompte du Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED, quatre personnes sont encore hospitalisées à Sion.
En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de cinq patients. «Ils se trouvent toujours dans un état jugé critique», précise l'établissement. Cinq jeunes victimes sont hospitalisées au Kinderspital, toujours à Zurich. «Deux sont toujours aux soins intensifs», souligne ce dernier. Par contre, les deux soeurs valaisannes qui avaient été prises en charge à l'hôpital universitaire de Saint-Gall ont été transférées dans des cliniques romandes de réadaptation, l'une à Morges, l'autre à Sion.
Au total, 41 victimes du drame du bar «Le Constellation» sont toujours prises en charge en Allemagne (7), en Belgique (5), en France (17) ou en Italie (12).
Source: ATS
Le chef des pompiers sera interrogé par la police
David Vocat, le commandant des pompiers de Crans-Montana, est convoqué par la police dans le cadre de l'enquête sur l'incendie mortel, informe lundi la RTS. Non pas comme prévenu, mais comme «personne appelée à donner des renseignements».
Toutefois, son statut pourrait être amené à évoluer, suivant l'enquête du Ministère public. Comme raison possible de sa convocation, la RTS évoque sa participation, en 2018, au «premier véritable» contrôle du «Constellation».
En présence du gérant Jacques Moretti, de l'ancien chargé de sécurité de la Commune et de l'ancien propriétaire des lieux, le danger que représentait la mousse acoustique au plafond n'aurait pas été signalé. L'audition de celui qui avait fait part de son émotion à Blick le 3 janvier aura lieu le 16 février prochain.
La 41ᵉ victime de l'incendie est un jeune de Lutry
La tragédie de Crans-Montana s’est encore alourdie. Après l’annonce, dimanche matin, du décès d’un jeune hospitalisé, 20 Minutes dévoile désormais l’identité de la 41ᵉ victime de cette tragique nuit du Nouvel An. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans originaire de Lutry.
Ce dernier est décédé samedi au Hôpital universitaire de Zurich, où il était soigné depuis l’incendie survenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre.
«Un autre ange est parti»
L’information a été confirmée sur Instagram par le père de Trystan, un jeune de 17 ans mort dans le même incendie. Dans un message bouleversant, il écrit: «Un autre ange est parti. Au revoir A., tu resteras à jamais dans nos cœurs.»
Selon 20 Minutes, le jeune basketteur, se trouvait encore dans un état stable le 9 janvier, jour du deuil national. Les circonstances exactes qui ont conduit à son décès restent pour l’instant inconnues.
Une bactérie en cause?
Selon les informations initiales d'«Inside Paradeplatz», le jeune homme avait contracté une infection bactérienne – Acinetobacter baumannii, dite plus communément la «bactérie nosocomiale» – à l'hôpital avant son décès.
Le porte-parole de l'hôpital, Marcel Schlatter, a confirmé à Blick que le défunt avait été infecté par cette bactérie, mais n'a cependant pas confirmé que son décès était lié à cette infection. C'est le parquet valaisan qui est chargé de déterminer la cause exacte du décès.
Une personne hospitalisée à Zurich est décédée samedi
Le Ministère public valaisan a annoncé un nouveau décès à la suite de la tragédie de Crans-Montana (VS). Ce ressortissant suisse âgé de 18 ans, hospitalisé à l'hôpital de Zurich, est décédé samedi.
L'annonce a été faite dimanche après-midi dans un communiqué du Ministère public signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. «Le bilan de l’incendie du Bar 'Le Constellation' du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées».
«Aucune autre information ne sera donnée à ce stade de l'enquête», précise le communiqué. Le bilan établi jusque-là par les autorités passe donc de 40 personnes décédées à 41, faisant passer le nombre de blessés de 116 à 115.
Interrogé à ce sujet, l'USZ (Hôpital universitaire de Zurich) a indiqué que cinq autres personnes grièvement blessées y étaient actuellement soignées. Leur état? «Tous restent dans un état critique», a déclaré le porte-parole Marcel Schlatter à Blick.
Source: ATS
Martin Pfister à Crans-Montana un mois après le drame
Martin Pfister s'est rendu à Crans-Montana dimanche, un mois après le drame du 1er janvier. Le conseiller fédéral et sa délégation se sont recueillis sur le site du mémorial, peu avant la descente de la Coupe du monde de ski.
Le ministre des sports s'est rendu sur le Haut-Plateau aux alentours 9h30. Il était accompagné de sa fille, et notamment du conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay et du président du conseil national Pierre-André Page.
La délégation a d'abord rencontré de jeunes skieurs de la région, avant de se diriger vers le mémorial. Les élus y ont déposé une gerbe de fleurs et signé le livre de condoléances. Le lieu de recueillement, situé désormais vers la chapelle St-Christophe, compte plusieurs centaines d'hommages, recueillis depuis les événements du 1er janvier.
Le président de la Confédération Guy Parmelin et le conseiller fédéral Beat Jans s'étaient eux aussi rendus dans la station valaisanne dans les jours qui ont suivi le drame.
Source: ATS
Les Moretti gagneraient beaucoup plus que ce qu'ils prétendent
Les déclarations du tenancier du «Constellation», Jacques Moretti, concernant ses revenus et ceux de son épouse ne correspondent pas à la déclaration fiscale la plus récente, selon la «SonntagsZeitung». La question se pose dès lors de savoir si la caution de 200'000 francs versée pour sa libération de la détention provisoire n'était pas trop faible.
Jacques Moretti a indiqué au Ministère public valaisan que lui et sa femme gagnaient 10'000 francs par mois et ne disposaient que d'un patrimoine limité, écrit le journal. Cette audition a eu lieu dans le cadre de l'enquête sur l'incendie meurtrier qui a endeuillé Crans-Montana, le 1er janvier.
D'après la déclaration fiscale, le couple aurait disposé en 2024 de revenus mensuels deux fois plus élevés que ceux annoncés. Comme cette déclaration n'a été déposée qu'en décembre 2025, il est possible, toujours selon le journal, que le tribunal se soit appuyé sur une déclaration fiscale 2023 trop basse.
Source: ATS