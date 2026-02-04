Coline, la copine du jeune footballeur de FC Metz, est sortie du coma

Coline, 22 ans, gravement blessée lors de l'incendie dévastateur du bar «Le Constellation», est sortie du coma, comme le rapporte «BFMTV». La jeune femme, dont le corps a été brûlé à environ 30%, s'est exprimée pour la première fois dans une vidéo publiée sur Tiktok. «Après plusieurs semaines de coma, je prends quelques minutes pour vous écrire.»

Coline est restée plusieurs semaines dans un coma artificiel et est soignée depuis plus d'un mois dans un hôpital d'Anvers, en Belgique. «J'ai du mal à réaliser l'ampleur de ce qui m'est arrivé, mais mes blessures me le rappellent à chaque instant», poursuit-elle. Elle remercie également avec émotion toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien: «Merci pour tous vos messages, vos pensées et vos prières, ainsi que pour le soutien apporté à ma famille et à mes proches. Le chemin ne fait que commencer.»

Coline est la petite amie du footballeur professionnel Tahirys Dos Santos, qui joue au FC Metz. ​Le joueur l'a sauvée des flammes la nuit de l'incendie​ et a lui-même subi des brûlures, bien que moins graves. Après des semaines difficiles et une greffe récente, Tahirys Dos Santos a déclaré sur Instagram qu'il allait gentiment mieux. Son avenir sportif est toutefois incertain. Une campagne de dons en ligne a été lancée pour le couple.