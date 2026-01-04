Le footballeur français Tahirys Dos Santos, âgé de 19 ans, a été grièvement blessé dans l'incendie de Crans-Montana. Il a risqué sa vie pour sauver sa petite amie des flammes.

Le footballeur de 19 ans a sauvé sa petite amie des flammes

Le footballeur de 19 ans a sauvé sa petite amie des flammes

Gabriel Knupfer

Le talentueux footballeur Tahirys Dos Santos (19 ans) n'est pas seulement une victime de l'enfer de Crans-Montana, mais aussi un héros. Lors de l'incendie, le Français a été «brûlé sur environ 30% de son corps», a déclaré son agent Christophe Hutteau à la chaîne BFMTV. Il aurait subi ces graves blessures en voulant sauver sa petite amie des flammes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon Christophe Hutteau, Tahirys Dos Santos se trouvait au rez-de-chaussée lors de l'incendie. Il a donc d'abord pu sortir du bar «Le Constellation». Mais le jeune footballeur du FC Metz a ensuite remarqué que son amie se trouvait encore à l'intérieur. Il serait donc retourné dans le bâtiment en feu pour la sauver.

«Un traumatisme physique et psychologique»

Selon Christophe Hutteau, Tahirys Dos Santos est réactif et peut respirer par lui-même. «C'est un bon signe». Néanmoins, il est encore trop tôt pour faire un pronostic et «il souffre terriblement». Le footballeur est hospitalisé dans un centre pour grands brûlés à Stuttgart. Sa petite amie serait également blessée et hospitalisée, rapporte le journal allemand «Bild».

Selon la plateforme Transfermarkt, ce prometteur défenseur jouait depuis l'été 2024 dans la deuxième équipe du FC Metz, club de Ligue 1. Christophe Hutteau veut soutenir son protégé pour qu'il puisse revenir sur le terrain. «Nous sommes entièrement derrière lui», a déclaré l'agent. «Il a subi un traumatisme non seulement physique, mais aussi psychologique».