Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution
Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a décidé mardi d'imposer des mesures de substitution à la détention provisoire à Jessica Moretti, la gérante du bar «Le Constellation» de Crans-Montana. Il valide ainsi une demande du Ministère public.
Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public (MP), l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police et l'obligation de verser des sûretés adéquates, a indiqué le TMC.
«La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, leur montant sera arrêté ultérieurement», précise-t-il. Selon lui, le MP n'ayant pas requis la détention provisoire, cette mesure de contrainte ne pouvait pas être ordonnée. A ce stade de l'enquête, Jessica Moretti demeure présumée innocente.
Lundi, le TMC avait ordonné la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois de Jacques Moretti, en raison de l'existence d'un risque de fuite.
Source: ATS
L'Italie veut se porter partie civile après l'incendie de Montana
L'Italie veut se porter partie civile dans la procédure sur l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Elle exige que «toute la clarté» soit faite sur ce drame, a déclaré mardi le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani.
Le gouvernement italien «suit depuis le début avec la plus grande attention l'évolution des enquêtes, tant en Suisse qu'en Italie», a déclaré le chef de la diplomatie transalpine lors d'une intervention devant le Sénat.
Source: AFP
Le «fils adoptif» des Moretti prend la parole
La nuit de l’incendie meurtrier à Crans-Montana, Jean-Marc se trouvait au cœur de l’enfer. Proche collaborateur du couple exploitant, il travaillait pour la famille Moretti et entretenait «un lien très proche» avec Jacques et Jessica Moretti. Selon la chaîne d’information française BFM TV, il était considéré «comme un fils adoptif» par les gérants du bar.
Présent sur place lorsque le feu a éclaté, Jean-Marc travaillait ce soir-là dans un autre établissement des Moretti. Face aux caméras de BFM, il raconte minute par minute une nuit de panique, de fumée et de tentatives de sauvetage désespérées.
Jean-Marc dit avoir toujours estimé les Moretti. «Il n'est pas évident de parler d'eux», en raison de «la peine de toutes les familles» touchées par le drame, confie-t-il. Il explique à BFM «avoir des nouvelles» du couple: «Ils vont pas bien. Je les soutiens entièrement dans le moment qu'ils vivent. […] Aujourd'hui, ils ont les mêmes images que moi et beaucoup de personnes avec des questions bien sûr. On les déshumanise complètement depuis le début de la catastrophe.»
Jean-Marc ajoute, à propos des accusations sur la sécurité: «Il y avait une issue de secours à l'intérieur de l'établissement. Une issue de secours ne peut pas être fermée, elle était bien ouverte.» Il précise aussi que des extincteurs se trouvaient bien dans le bar.
Source: BFM
Le Grand Conseil a observé une minute de silence
Le Grand Conseil vaudois a observé une minute de silence, mardi après-midi, en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Au nom du Parlement, son président Stéphane Montangero a exprimé ses condoléances «les plus sincères et les plus attristées» aux familles et proches des victimes.
A l'occasion de cette première séance de l'année, Stéphane Montangero a aussi transmis «un message de soutien et de solidarité» aux personnes blessées, encore hospitalisées ou non. Le premier citoyen du canton a également adressé «une pensée respectueuse et reconnaissante» à l'ensemble des personnes qui sont intervenues lors de l'incendie, à toute la chaîne de secours.
Stéphane Montangero a aussi eu un mot de soutien pour les autorités valaisannes, à commencer par le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard, lesquelles ont dû assumer «une tâche dont personne ne peut se représenter».
Source: ATS
Les assurances souscrites prévoient une couverture «limitée», prévient Axa
Les contrats d'assurance souscrits par la commune suisse de Crans-Montana et par le bar Constellation, où s'est produit un incendie meurtrier la nuit du Nouvel An, ne prévoient qu'une «somme d'assurance limitée» et «sans doute pas suffisante», a indiqué Axa Suisse, leur assureur responsabilité civile. «Tant la commune que le bar ont souscrit» chez Axa Suisse «des produits standard, usuels pour la branche, avec une somme d'assurance limitée par contrat», a déclaré Axa France mardi à l'AFP, après une communication de sa branche suisse aux médias locaux les jours précédents.
«En fonction des responsabilités, les sommes d'assurance – stricto sensu – prévues par les polices souscrites par la commune et du bar ne seront sans doute pas suffisantes pour prendre en charge tous les dommages financiers subis par les personnes blessées et les familles des défunts», a averti Axa Suisse dans une déclaration écrite.
La fourchette pour un contrat standard de responsabilité civile pour des acteurs comme le bar ou la municipalité se situe entre 10 et 20 millions de francs (soit 10,7 à 21,4 millions d'euros), selon une source proche du dossier. Cependant, «la responsabilité pour le dommage causé ne pourra être établie qu'à l'issue de l'enquête (pénale) en cours», a communiqué la branche suisse de l'assureur tout en affirmant qu'il remplirait «pleinement (se)s engagements en tant qu'assureur responsabilité civile».
Source: AFP
Une famille demande un procureur extraordinaire hors cantons
Miriam Mazou, avocate de la famille d'une victime vaudoise du drame de Crans-Montana, a officiellement demandé, samedi 10 janvier, la nomination d'un procureur extraordinaire hors canton, nous apprend «24 heures». Une possibilité offerte par la loi valaisanne en cas «d'empêchement» ou d'autre «motif important».
L'avocate souligne l'ampleur du drame, dépassant les frontières suisses, comme motif important. Elle justifie également cette requête par le fait qu'il faudra également définir les responsabilités au sein d’organes communaux: «L’impartialité de la justice, c’est aussi l’apparence d’indépendance aux yeux des parties.»
La procureure générale du canton du Valais devra donc se prononcer sur le sujet.
L'ex-gérant du «Constellation» s'exprime pour la première fois sur le drame
Eric Dosdo a été le gérant du «Constellation» de 2005 à 2015. Dans un entretien exclusif accordé à l’émission «Mise au point» de la RTS, il s’est exprimé pour la première fois publiquement sur la catastrophe qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel-An. Il a notamment remis en question les travaux réalisés en 2015 par le couple Moretti. «Je ne sais pas pourquoi le couple Moretti a rétréci l’escalier».
L'escalier menant au sous-sol du bar aurait été nettement plus large à l'époque ou Eric Dosdo gérait l'établissement. Le couple Moretti avait repris «Le Constellation» en 2015 et entrepris d’importants travaux de rénovation. C'est dans ce cadre que la largeur de l'escalier aurait été réduite.
Une quinzaine de blessés suisses toujours soignée à l'étranger
Trente-quatre blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et vingt-quatre dans des hôpitaux universitaires. Au total, environ 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard. Quinze Suisses sont hospitalisés à l'étranger.
Contactés par Keystone-ATS lundi différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur leur propre situation. Le plus grand nombre de blessés soigné sur sol helvétique se trouvent actuellement en Valais. Le Centre hospitalier du Valais romand dénombre 10 patients dont le pronostic vital n'est pas en danger. "Trois d'entre eux seront très prochainement transférés dans des centres spécialisés en réadaptation", précise l'Hôpital du Valais.
Au sein du CHUV à Lausanne, leur nombre demeure identique à celui de mercredi dernier, soit 9. Toujours sur l'Arc lémanique, deux blessés sont soignés aux hôpitaux universitaires genevois (HUG).
Des Suisse à l'étranger
En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de onze personnes: cinq sont soignées dans une section destinée aux adultes, et six parmi les enfants. "Plusieurs d'entre eux sont toujours dans un état critique" confirme l'établissement. Deux jeunes valaisannes sont, elles, soignées à Saint-Gall. Aucun blessé ne se trouve, ni à Berne, ni à Bâle, ni à Lucerne. Ni à Fribourg, d'ailleurs.
A l’étranger, 16 patients se trouvent en France, soit sept Suisses (dont un binational) et 9 Français. Neuf blessés, tous Italiens, sont hospitalisés en Italie.
En Allemagne, on dénombre sept personnes (trois Suisses, deux Serbes, un Australien et un Français. Enfin, sept victimes sont hospitalisées en Belgique soit cinq Suisses (dont un binational), un Français et un Tchèque. Quinze Suisses sont donc actuellement soignés hors de nos frontières, selon des données transmises à Keystone-ATS par le Réseau national de médecine de catastrophe.
Source: ATS
Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse
Vingt-neuf blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et dix-neuf dans des hôpitaux universitaires. Au total, 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard.
Contactés par Keystone-ATS lundi différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur leur propre situation. Le plus grand nombre de blessés soigné sur sol helvétique se trouvent actuellement en Valais. Le Centre hospitalier du Valais romand dénombre 10 patients dont le pronostic vital n'est pas en danger. «Trois d'entre eux seront très prochainement transférés dans des centres spécialisés en réadaptation», précise l'Hôpital du Valais.
Au sein du CHUV à Lausanne, leur nombre demeure identique à celui de mercredi dernier, soit 9. Toujours sur l'Arc lémanique, deux blessés sont soignés aux hôpitaux universitaires genevois (HUG).
En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de six personnes. "Plusieurs d'entre eux sont toujours dans un état critique" confirme l'établissement. Deux jeunes valaisannes sont, elles, soignées à Saint-Gall. Aucun blessé ne se trouve, ni à Berne, ni à Bâle, ni à Lucerne. Ni à Fribourg, d'ailleurs.
La très grande majorité des patients soignés à l'étranger le sont, eux, en France et en Italie.
Source: ATS
Jessica Moretti réagit à la détention préventive de son mari
Le Tribunal des mesures de contraintes a décidé du maintien en détention préventive de Jacques Moretti. Ses avocats ont publié un communiqué de presse, relayé par «Le Nouvelliste». Ils réagissent au nom de Jessica Moretti, précise le communiqué.
La gérante du bar estime que la décision du tribunal «permettra à son mari de retrouver sa liberté dès que les conditions seront remplies» et que le tribunal «a correctement évalué la situation» puisque le couple Moretti n'a pas l'intention de se soustraire au «contrôle judiciaire auquel ils seront confrontés ensemble».
Crans-Montana renonce à être partie plaignante
La commune de Crans-Montana ne sera pas partie plaignante dans l'affaire de l'incendie du bar «Le Constellation». Elle a informé le ministère public de sa décision. Elle vise désormais à être «partie à la procédure».
En début de semaine dernière, le Ministère public a averti la commune qu'elle ne pourrait pas être partie plaignante dans cette affaire, au vu de la jurisprudence. Le MP a alors donné cinq jours aux autorités communales pour prendre position sur cette question. Bien qu'elle se soit estimée victime dès le drame connu, la commune ne souhaite plus se constituer partie plaignante. L'information de la RTS a été confirmée à Keystone-ATS par le MP lundi après-midi.
S'il a pris acte de ce courrier, le MP valaisan devra cependant statuer sur une autre requête de la commune. Les autorités de Crans-Montana souhaitent désormais être «partie de la procédure». Par cette démarche, la commune espère pouvoir accès au dossier, assister aux auditions et pouvoir poser des questions aux personnes interrogées.
Une ligne de soutien psychologique gratuite ouverte
Le canton du Valais a choisi de se doter d'une ligne téléphonique de soutien psychologique en lien avec l'incendie de Crans-Montana. Celle-ci sera accessible gratuitement et 24h/24 au 0800 012 210.
«Ce dispositif mobilise des psychologues, des psychiatres et des pédopsychiatres afin d’offrir une écoute, une orientation et un accompagnement adaptés aux personnes en souffrance psychique», précise l'Etat du Valais dans un communiqué.
Le Canton se dit «conscient qu’un événement tel que celui qui s’est produit le 1er janvier à Crans-Montana peut avoir des répercussions profondes et durables sur la santé mentale des intervenants, des personnes concernées et de leurs proches.»
Un appel au 0800 012 210 permet d'orienter vers la prestation la plus adaptée aux besoins. Selon la situation, «la prise en charge psychologique ou psychiatrique peut être financée par l’assurance-maladie de base ou par la LAVI (Loi sur l’aide aux victimes d’infractions)», rappelle le canton.
«Des solutions pourraient également être envisagées pour les personnes rencontrant des difficultés financières.» Cette démarche est réalisée en collaboration avec l’Hôpital du Valais, la Société médicale du Valais, dont le groupement des psychiatres, ainsi que l’Association des psychologues du Valais.
Source: ATS
Le FC Sion rend hommage aux victimes
De retour de son camp de préparation en Tunisie, le FC Sion s’est rendu lundi matin à Crans-Montana pour rendre hommage aux victimes. «C'est très dur pour nous. Nous avons perdu beaucoup de personnes de la région», a témoigné Barthélémy Constantin auprès de Blick.
La première équipe s’est rendue sur les lieux du drame pour y déposer des couronnes de fleurs. «Je pense à toutes les victimes. C'est une terrible tragédie, et j'ai eu le cœur brisé en l'apprenant. C'est une véritable catastrophe», a ajouté le directeur sportif sédunois. D’autres hommages seront rendus mercredi, avant le coup d’envoi de la rencontre entre le FC Sion et Winterthour.