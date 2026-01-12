DE
FR

Pour une période initiale de 3 mois
Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a confirmé la mise en détention de Jacques Moretti, dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. Cette décision est prise pour une période initiale de trois mois.
Publié: il y a 46 minutes
1/2
Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a confirmé la mise en détention de Jacques Moretti.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal des mesures de contrainte valaisan a confirmé lundi la détention de Jacques Moretti. Elle est ordonnée pour trois mois dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana.

Le TMC valide ainsi la requête de détention provisoire demandée par le pool de procureures en charge de l'affaire et le choix d'une incarcération provisoire du gérant au terme de son audition de vendredi dernier devant le Ministère public.

Le TMC dit «être disposé à lever la détention provisoire moyennant diverses mesures demandées subsidiairement par le Ministère public, dont notamment le versement de sûretés, ces mesures apparaissant adéquates pour contrer le risque de fuite. La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, la privation de liberté doit prévaloir dans l’intervalle.»

A lire également
Les jeunes de Crans-Montana confrontés à l'horreur des images du «Constellation»
«Je pleure beaucoup depuis»
Faire face à l'horreur: le regard des jeunes sur les images de Crans-Montana
En Valais, un expert accusé de grave négligence
Un autre incident en 2022
Un expert incendie jugé après un sinistre à 400m du «Constellation»

Le TMC rappelle «que la détention provisoire est une détention procédurale destinée uniquement à assurer le bon déroulement de l’instruction.» Jacques Moretti demeure présumé innocent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus