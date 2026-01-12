Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a confirmé la mise en détention de Jacques Moretti, dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. Cette décision est prise pour une période initiale de trois mois.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal des mesures de contrainte valaisan a confirmé lundi la détention de Jacques Moretti. Elle est ordonnée pour trois mois dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana.

Le TMC valide ainsi la requête de détention provisoire demandée par le pool de procureures en charge de l'affaire et le choix d'une incarcération provisoire du gérant au terme de son audition de vendredi dernier devant le Ministère public.

Le TMC dit «être disposé à lever la détention provisoire moyennant diverses mesures demandées subsidiairement par le Ministère public, dont notamment le versement de sûretés, ces mesures apparaissant adéquates pour contrer le risque de fuite. La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, la privation de liberté doit prévaloir dans l’intervalle.»

Le TMC rappelle «que la détention provisoire est une détention procédurale destinée uniquement à assurer le bon déroulement de l’instruction.» Jacques Moretti demeure présumé innocent.