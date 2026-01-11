En 2022, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Crans-Montana, à moins de 400 mètres du bar «Le Constellation». De graves manquements aux normes de sécurité incendie étaient manifestes – deux personnes sont actuellement jugées dans le cadre de cette affaire.

Un incendie en 2022, à 400 du Constellation

À moins de 400 mètres du bar Le Constellation, un incendie s'est déclaré en février 2022 dans un immeuble du Haut-Plateau de Crans-Montana, faisant plusieurs blessés. Heureusement, il n'y a pas eu de décès. La cause: un propriétaire de la résidence Télérésidence C qui avait mal éteint son sauna, comme le montre un document du parquet valaisan obtenu par la RTS et révélé par Mise au Point.

L'incendie s'est déclaré à 16h le 11 février 2022 et s'est rapidement propagé aux appartements voisins. Un voisin a été victime d'une grave intoxication au monoxyde de carbone, avec des conséquences sur son cœur, ses reins et son système circulatoire – il a dû être admis en soins intensifs. D'autres résidents ont été incommodés par la fumée, mais plus légèrement.

Inspections de sécurité incendie non effectuées

Outre le propriétaire de l'appartement, le responsable de la sécurité de la commune de Lens est également poursuivi au pénal. Selon les documents judiciaires, il a reconnu ne pas avoir effectué les contrôles de sécurité incendie obligatoires par manque de temps. Il était chargé d'inspecter environ 1000 propriétés, les hôtels et les écoles étant prioritaires. Il n'était engagé qu'à 30% pour cette tâche et avait déjà alerté sa hiérarchie du manque de ressources.

Le parquet l'accuse d'incendie criminel par négligence. S'il avait effectué les inspections correctement, les compartiments coupe-feu manquants et les matériaux ignifuges défectueux auraient pu être découverts; l'incendie aurait alors pu être évité ou sa propagation limitée.

Crans-Montana, pionnière en matière de protection contre les incendies ?

La RTS précise par ailleurs que la commune de Lens n'a pas fusionné avec Crans-Montana, et l'expert chargé de l'affaire actuelle n'est pas le même que celui qui s'est occupé de l'incendie près du bar «Le Constellation». Le procès devant les juridictions valaisannes est toujours en cours. Dans l'attente du verdict, l'accusé est présumé innocent.

En 2024, la ville de Crans-Montana s'est fièrement présentée comme pionnière en matière de protection incendie, forte de ses spécialistes qualifiés. La ville a déclaré: «Crans-Montana est désormais la première ville de la région à disposer d'un service entièrement dédié à la sécurité publique.» L'objectif était d'identifier les risques au plus tôt, de garantir le respect de la réglementation et de protéger au mieux la population.

Peu après l'accident survenu la veille du Nouvel An, l'annonce a disparu du site web de la ville, comme l'a constaté Blick après avoir mené des recherches.