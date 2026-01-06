DE
Drame à Crans-Montana
Genève va renforcer les contrôles de sécurité dans ses bars

Après le drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat genevois intensifie les contrôles de sécurité dans les restaurants et bars. Une circulaire sera envoyée et des inspections inopinées prévues.
Publié: 17:10 heures
Le Kraken bar sur la rue de l'Ecole de Medecine, le 14 mars 2020 à Genève. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Suite au drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat genevois va renforcer les contrôles dans les établissements publics de restauration et de divertissement. Le canton va aussi procéder à un état des lieux approfondi pour évaluer la situation en matière de sécurité.

Dans l'immédiat, le Conseil d'Etat enverra une circulaire à tous les établissements concernés par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD) afin de leur rappeler leurs obligations légales, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué à l'issue de sa séance hebdomadaire. Il souligne aussi que le canton est doté d'un cadre légal «strict et solide».

Le canton va également rappeler aux gérants que des contrôles inopinés peuvent être réalisés en tout temps. Le canton va aussi encourager les établissements à proscrire l'utilisation de bougies incandescentes, feux de Bengale et de tout autre dispositif pyrotechnique susceptibles de représenter un danger.

Jet d'eau aux couleurs du Valais

Le Conseil d'Etat a confirmé la présence de plusieurs résidents genevois parmi les victimes. A sa connaissance, un jeune est décédé et dix personnes sont blessées, dont sept hospitalisées. Le Conseil d'Etat tient à faire part de sa solidarité et de son soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.

L'exécutif cantonal sera représenté à la cérémonie d'hommage national de vendredi à Martigny par la vice-présidente du Conseil d'Etat Anne Hiltpold. Une minute de silence sera observée dans toutes les écoles du canton. Le jet d’eau sera exceptionnellement mis en fonction et illuminé aux couleurs du Valais, sous réserve de conditions météorologiques.

