«Je suis fille de pompier»: Jessica Moretti défend son attitude le soir du drame

Après un accueil houleux, Jacques et Jessica Moretti – le couple de gérant du bar «Le Constellation» – se sont présentés devant le Ministère public valaisan pour une nouvelle audition lors de laquelle ils ont été confrontés à des avocats et des proches de victimes.

La question de la formation du personnel a notamment été abordée. Selon l’agence italienne Ansa, Jessica Moretti aurait reconnu que ses employés n’avaient pas été formés à la gestion d’un incendie. «Il n’y a jamais eu d’exercices d’évacuation, car personne ne nous l’a demandé», aurait-elle déclaré.

Elle se serait également adressée aux familles touchées: «Nous savions que les familles voulaient nous voir aujourd’hui. Nous comprenons votre colère, votre haine. Je réaffirme que nous restons à disposition pour toutes vos questions et que nous serons là pour vous», aurait affirmé Jessica Moretti, en pleurs.

Interrogée sur son attitude dans la nuit du sinistre, elle a expliqué: «Ma priorité était de donner l’alerte, d’évacuer les personnes et d’appeler les pompiers au plus vite. Je suis la fille d’un pompier, c’est un réflexe.» Un avocat de victimes l’avait auparavant questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté précipitamment l’établissement dès le début de l’incendie.