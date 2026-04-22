Nicolas Féraud s'en prend à l'Office cantonal du feu lors de son interrogatoire

Son interrogatoire a fait la une des journaux dans toute l'Europe: Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, a été interrogé lundi dernier par le Ministère public. Cet interrogatoire marathon a duré douze heures et visait notamment à déterminer si Nicolas Féraud était au courant de l'absence de contrôles au Constellation.

La ​RTS​ a pu consulter le procès-verbal de l'interrogatoire de Nicolas Féraud. Il en ressort que le président de la commune a vivement critiqué l'Office cantonal du feu (OCF) tout en soulignant que, selon lui, le conseil communal avait agi correctement.

Nicolas Féraud a rappelé le rôle prépondérant de l’OCF et a déclaré: «L’Office cantonal des sapeurs-pompiers était l’instance de contrôle supérieure, je suppose donc qu’il devait veiller à ce que les mesures exigées par les communes soient effectivement mises en œuvre.»

Il dédouane la Commune

L’homme de 55 ans a ajouté que l’Office cantonal du feu devait avoir connaissance des lacunes structurelles en matière de contrôle: «Ils étaient certainement conscients du manque de contrôles dans l’ensemble du canton, car il existe au moins 3'500 établissements publics, et l’OCF n’a apparemment même pas reçu un tiers des rapports sur les contrôles annuels de ces établissements», explique-t-il.

Nicolas Féraud a rejeté toute responsabilité au sein de la commune. Le conseil communal aurait toujours «suivi à la lettre» les directives, et des postes supplémentaires auraient été demandés pour la dernière fois en 2021.

À la fin de son audition, il s'est également exprimé, selon la RTS, au sujet des victimes et de leurs proches: «41 familles ont perdu un proche. 115 personnes ont été gravement brûlées. Je ne trouve pas les mots pour décrire cela. Cette tragédie inimaginable m'a marqué à jamais. Je demande pardon à toutes ces familles.»

Féraud a également déclaré avoir reçu des menaces de mort: «Ma femme et ma fille ont également été menacées. Nous vivons dans l’obscurité depuis 103 jours et nous nous sommes barricadés chez nous.» Ma collègue Natalie Zumkeller a analysé les déclarations de Féraud dans cet article et montre les contradictions dans lesquelles le président de la commune est déjà tombé depuis la tragédie.