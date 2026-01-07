Sur GoFundMe, plusieurs particuliers ont déjà collecté plus de 70 000 francs pour soutenir les victimes de la tragédie en Valais. Mais un expert met en garde contre ces collectes privées: la plateforme de crowdfunding a déjà été la cible de fraudeurs.

Nathalie Benn

L’émotion est immense après le terrible incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana. La Suisse est en deuil: une journée de deuil national sera organisée vendredi prochain à Martigny pour rendre hommage aux victimes. La solidarité dépasse les frontières du Valais: devant l’Hôpital universitaire de Zurich – où certaines victimes sont soignées – des personnes ont déposé des fleurs. Sur un panneau, on peut lire: «Nous pensons à vous.»

Beaucoup souhaitent également soutenir financièrement les personnes touchées et leurs proches. Sur Internet, de nombreux appels aux dons apparaissent rapidement, notamment sur la plateforme de crowdfunding GoFundMe, comme l’a rapporté le site nau.ch.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Actuellement, 36 appels de ce type sont actifs sur la plateforme américaine. GoFundMe a publié un post en allemand sur Instagram à propos de la tragédie: «Soutenez les victimes et leurs proches touchés par cette tragédie. Faites un don ou partagez: tout type de soutien compte.»

Plus de 70'000 francs déjà récoltés

Les objectifs des collectes sont multiples: certains visent à soutenir toutes les personnes touchées, d’autres des individus précis qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans l’incendie. L’organisation allemande «Hilfe verbindet» a lancé un appel pour aider les soignants, les équipes d’encadrement et les bénévoles impliqués.

Cependant, pour de nombreuses cagnottes aucun don n’a encore été versé sur GoFundMe, et certaines semblent plutôt douteuses. Par exemple, un collectif espère récolter 150'000 euros pour créer des «lieux de rencontre et de divertissement» où «la sécurité est une priorité absolue», sans préciser davantage. Une autre collecte vise l’hôpital pour enfants de Zurich, qui accepte déjà lui-même les dons.

D’autres initiatives rencontrent en revanche un réel succès. C’est le cas de Jano S.*, domicilié aux Pays-Bas, qui affirme être un habitué de longue date de Crans-Montana et y avoir passé la nuit de la Saint-Sylvestre. Il souhaite dédier son marathon d’Adelboden, prévu le 10 septembre, aux victimes de l’incendie. A ce jour, 4722 francs ont été récoltés pour cette cause.

Au total, plus de 70'000 francs ont été collectés sur GoFundMe pour Crans-Montana. L’appel le plus fructueux concerne Mélanie C., une jeune Française grièvement blessée dans l’incendie. Sa famille collecte des fonds pour se rendre depuis Angers, en France, au chevet de Mélanie, actuellement soignée à l’Hôpital universitaire de Zurich. Pour l'instant, 128 personnes ont déjà contribué à hauteur de 22'708 francs.

Des campagnes officielles également mises en place

Outre les initiatives individuelles, des institutions publiques ont lancé leurs propres collectes en dehors des plateformes comme GoFundMe. C’est le cas de l’organisation belge d’utilité publique Oscare, qui souhaite soutenir les familles lors d’un éventuel séjour en Belgique. Les dons affluent régulièrement: le 3 janvier, le total était de 13'000 euros; il dépasse désormais les 60'000 euros.

L’Hôpital pédiatrique de Zurich (Kispi) a également publié un appel aux dons: «Nous recevons de nombreuses demandes de la population sur les possibilités de soutien. Toute personne souhaitant aider l’unité de soins intensifs ou le centre pour enfants brûlés peut le faire.»

Prudence face aux collectes privées

A ce jour, aucune campagne nationale n’a été lancée en Suisse. Les organisations reconnues, comme la Chaîne du Bonheur, préfèrent attendre avant de créer des collectes, notamment pour déterminer si un besoin général existe. Les experts mettent donc en garde contre les initiatives privées sur GoFundMe. Philipp Augenstein a déclaré à nau.ch: «Je ne veux suspecter personne en particulier. Mais je conseille toujours la prudence face aux initiatives privées.» Il est difficile de garantir que l’argent arrive bien aux bénéficiaires.

Un porte-parole de GoFundMe assure toutefois: «Nous contrôlons tous les appels aux dons liés à cet incendie. Les vérifications sont automatisées et manuelles, et les versements ne sont effectués qu’après confirmation de l’identité des bénéficiaires et de leur lien avec la campagne.»

Les risques de fraudes sur les plateformes de dons

GoFundMe, fondé en 2010 en Californie, est aujourd’hui la plus grande plateforme mondiale de collecte de fonds, avec plus de 50 millions de dollars collectés chaque semaine. Mais elle n’est pas à l’abri des escroqueries: après la tuerie de Graz en Autriche, des dons destinés à une mère endeuillée ont été détournés. En octobre, un groupe d’escrocs a usurpé l’identité d’un Palestinien mutilé pour collecter des dons. Et en décembre, Colin Crawshaw a détourné 9000 francs récoltés sur GoFundMe pour son projet Paradischi Drieschta, prétendant créer une ferme pour animaux dans le Haut-Valais, avant de s’enfuir à Budapest.

*Nom connu de la rédaction.