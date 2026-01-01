Le CHUV a identifié tous les brûlés graves accueillis

Les 22 brûlés graves hospitalisés au CHUV ont été identifiés, annonce sa directrice Claire Charmet vendredi au 12:30 de la RTS. La situation est sous contrôle au sein de l'hôpital et les équipes sont présentes auprès des patients et de leurs familles.

«Les pronostics sont bien évidemment engagés pour chacun de ces blessés, qui sont tous des brûlés graves», relève Claire Charmet. Mais l'évaluation demeure individuelle et spécifique pour chaque patient.

Un certain nombre de transferts sont prévus vers la Suisse entière et l'étranger. Des patients du CHUV en font partie, précise la directrice. Pour l'instant, les moyens de l'établissement vaudois – que ce soit en termes de personnel ou de matériel – suffisent.

L'enjeu principal sera de passer de la partie crise à la gestion de la chronicité puisque ces blessés nécessitent des prises en charge très longues, souligne encore Claire Charmet. «Nous ferons le point d'ici la fin du week-end».