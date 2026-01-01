Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- Un incendie s'est produit vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Premier bilan des autorités: une quarantaine de morts et 115 blessés, la plupart grièvement
- Une enquête a été ouverte. Une photo révélée par BFMTV révèle que l'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille. L'enquête est toujours en cours.
- La majorité des victimes est traitée à l'hôpital de Sion, le CHUV et Zurich sont mobilisés pour le traitement des grands brûlés, les HUG ont aussi pris en charge les victimes.
- Plusieurs témoins rapportent qu'un cierge magique accroché à une bouteille d'alcool aurait déclenché l'incendie. L'information n'est pas confirmée.
- Les propriétaires de l'établissement sont de nationalité française, selon plusieurs informations et médias.
Le CHUV a identifié tous les brûlés graves accueillis
Les 22 brûlés graves hospitalisés au CHUV ont été identifiés, annonce sa directrice Claire Charmet vendredi au 12:30 de la RTS. La situation est sous contrôle au sein de l'hôpital et les équipes sont présentes auprès des patients et de leurs familles.
«Les pronostics sont bien évidemment engagés pour chacun de ces blessés, qui sont tous des brûlés graves», relève Claire Charmet. Mais l'évaluation demeure individuelle et spécifique pour chaque patient.
Un certain nombre de transferts sont prévus vers la Suisse entière et l'étranger. Des patients du CHUV en font partie, précise la directrice. Pour l'instant, les moyens de l'établissement vaudois – que ce soit en termes de personnel ou de matériel – suffisent.
L'enjeu principal sera de passer de la partie crise à la gestion de la chronicité puisque ces blessés nécessitent des prises en charge très longues, souligne encore Claire Charmet. «Nous ferons le point d'ici la fin du week-end».
«Des dizaines d'interrogatoires» auraient déjà été menés
«Le procureur m’a dit que des dizaines d’interrogatoires ont déjà été menés pour déterminer les responsabilités dans l’incendie», a déclaré au «Corriere della Sera» le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani.
La conférence prend un peu de retard
Très attendue, la conférence de presse commencera avec un peu de retard. Les journalistes patientent et quelques policiers vont et viennent en relisant leurs notes. Sept paires de bouteilles d'eau sont disposées sur la table de la salle de conférence.
Les autorités valaisannes font un nouveau point sur la tragédie à Crans-Montana
Les autorités valaisannes annoncent une conférence de presse sur la tragédie à Crans-Montana à 15h.
Des spécialistes israéliens envoyés en Suisse pour identifier les victimes
Israël a envoyé une équipe de spécialistes en Suisse pour aider à l'identification des victimes. Elle est arrivée dès jeudi sur place.
L'équipe, qui appartient à la Croix-Rouge israélienne, est arrivée à Crans-Montana dès jeudi, a annoncé vendredi l'agence de presse italienne Adnkronos. Les forces d'intervention sont spécialisées dans l'identification des corps calcinés, a-t-elle précisé.
Le président israélien Isaac Herzog a souligné l'expérience du pays dans le domaine «de la localisation et de l'identification des victimes de brûlures ainsi que du traitement des brûlés en cas d'incendie».
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, arrivé à Crans-Montana
Pendant ce temps, un long convoi de voitures arrive à Crans-Montana. Il s'agit du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui se rend sur les lieux du drame.
Il avait déjà exprimé sa solidarité jeudi et, selon un reportage de la chaîne X, s'est entretenu par téléphone avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis.
Selon les agences de presse italiennes, l'homme de 72 ans a salué la coopération entre les deux pays dès son arrivée. Il doit se rendre cet après-midi au siège de la police cantonale du Valais afin de recueillir davantage d'informations sur l'incendie.
A son arrivée, il s'est recueilli, accompagné du conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard, en mémoire des victimes. Selon les premières constatations, il s'agit pour la plupart de jeunes Italiens et Italiennes.
Source: ATS
Le pape exprime «sa compassion et sa sollicitude»
Le pape Léon XIV a prié vendredi pour les victimes de l'incendie meurtrier dans un bar à Crans-Montana (VS), selon le secrétaire d'Etat du Vatican. Le souverain pontife a exprimé «sa compassion et sa sollicitude» aux familles des victimes.
«Il désire manifester aux proches des victimes sa compassion et sa sollicitude. Il prie le Seigneur d'accueillir les défunts dans sa demeure de paix et de lumière, et de soutenir le courage de ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps», indique un message envoyé par le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, à l'évêque de Sion (Suisse), Jean-Marie Lovey.
Source: AFP
De nombreuses personnes pleurent les victimes à Crans-Montana
De nombreuses personnes se sont rassemblées ce vendredi 2 janvier pour rendre hommage aux victimes de l'incendie à Crans-Montana. Des fleurs, des lettres, des bougies et des peluches ont été déposées en cercle.
Parmi les personnes présentes, Riccardo est venu avec sa mère pour soutenir les proches endeuillés. Très touché par leur détresse, l témoigne: «Nous avons des enfants du même âge, ils auraient pu être là», souffle-t-il.
Des corbillards commencent à arriver au centre funéraire de Sion
Plusieurs corbillards transportant les dépouilles de victimes du terrible incendie meurtrier à Crans-Montana en Suisse ont commencé à arriver au centre funéraire de Sion, ont constaté des journalistes de l'AFP vendredi.
Peu après 11h (10h GMT), un premier corbillard est arrivé dans ce centre, situé à une trentaine de kilomètres de la station de ski de Crans-Montana, où un incendie dans un bar pendant la nuit de nouvel an a fait une quarantaine de morts et plus d'une centaine de blessés.
Source: ATS
Cinq blessés à Crans-Montana n’ont pas encore été identifiés
Le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, annonce que cinq personnes n’ont pas été identifiées parmi les blessés, «quatre jeunes hommes et une femme», relaie Radio 1 depuis Sion.
«Nous espérons que des Italiens figurent parmi les blessés non identifiés, mais nous n'en savons rien. Nous sommes prêts à toute éventualité et nous apporterons tout notre soutien aux familles, en espérant que tout se déroulera comme prévu», a-t-il déclaré.
Source: La Repubblica
Un avocat bernois plaide pour une aide financière rapide pour les proches des victimes
Le célèbre avocat bernois Rolf Steinegger invite la Confédération à mettre en place un pool d'aide pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) et leurs proches. Ils doivent pouvoir bénéficier d'une aide financière rapide et non bureaucratique.
En outre, une task force de la Confédération est nécessaire, écrit Rolf Steinegger vendredi dans un communiqué. Celle-ci devrait être composée de spécialistes expérimentés dans le traitement des sinistres de grande ampleur.
Les travaux de la Confédération doivent selon lui s'inspirer des règles établies en 1998. A l'époque, l'accord dit «de Louxor» avait été adopté dans le but d'éviter des années de conflits judiciaires qui auraient pu aggraver les souffrances de nombreuses victimes de cet attentat. Le but était de garantir une aide et une indemnisation rapides des victimes.
Une conférence de presse aura lieu à 15h00
Une conférence de presse des autorités valaisannes se tiendra ce vendredi à 15h à Sion, au Collège des Creusets.