Plusieurs hommes cagoulés ont braqué un couple à son domicile lundi vers 5h à Coppet (VD). Le mari, âgé de 69 ans, a été légèrement blessé, les auteurs ont fui avec quelques objets. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public.

Un couple de retraités victime d'un home-jacking violent en pleine nuit à Coppet

Un couple de retraités victime d'un home-jacking violent en pleine nuit à Coppet

Un retraité de 69 ans blessé à la tête!

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Un nouveau home-jacking violent a eu lieu dans le canton de Vaud. Il était environ 5h, lundi 19 octobre, lorsque plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans une maison de Coppet (VD), raconte la Police cantonale vaudoise ce mardi dans un communiqué. Les propriétaires, un couple, se trouvaient alors à l’intérieur. Sous la menace, les malfrats ont exigé qu’ils leur remettent des valeurs. Il s’agit d’un nouveau cas de home-jacking en Suisse romande, alors que le nombre de cas a triplé dans les cantons de Genève et de Vaud depuis 2022.

Toujours selon la police, au cours de l’agression, le mari, un Italien de 69 ans, a été légèrement blessé à la tête, dans des circonstances que l’enquête devra établir. Son épouse, une Britannique de 67 ans, est ressortie indemne. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite en emportant quelques objets, dont la nature n’a pas été précisée par la police.

Une enquête pénale est ouverte

La Police cantonale vaudoise a aussitôt déclenché un important dispositif de recherches, explique encore le communiqué. Saisi de l’affaire, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour brigandage et en a confié la conduite à la police de sûreté. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs.