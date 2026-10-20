DE
FR

Un retraité de 69 ans blessé à la tête!
Un couple de retraités victime d'un home-jacking violent en pleine nuit à Coppet

Plusieurs hommes cagoulés ont braqué un couple à son domicile lundi vers 5h à Coppet (VD). Le mari, âgé de 69 ans, a été légèrement blessé, les auteurs ont fui avec quelques objets. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public.
Publié: 14:51 heures
Plusieurs hommes cagoulés ont braqué un couple à son domicile lundi 19 octobre vers 5h à Coppet (VD). (Image d'illustration).
Photo: Keystone
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Un nouveau home-jacking violent a eu lieu dans le canton de Vaud. Il était environ 5h, lundi 19 octobre, lorsque plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans une maison de Coppet (VD), raconte la Police cantonale vaudoise ce mardi dans un communiqué. Les propriétaires, un couple, se trouvaient alors à l’intérieur. Sous la menace, les malfrats ont exigé qu’ils leur remettent des valeurs. Il s’agit d’un nouveau cas de home-jacking en Suisse romande, alors que le nombre de cas a triplé dans les cantons de Genève et de Vaud depuis 2022.

Toujours selon la police, au cours de l’agression, le mari, un Italien de 69 ans, a été légèrement blessé à la tête, dans des circonstances que l’enquête devra établir. Son épouse, une Britannique de 67 ans, est ressortie indemne. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite en emportant quelques objets, dont la nature n’a pas été précisée par la police.

Une enquête pénale est ouverte

La Police cantonale vaudoise a aussitôt déclenché un important dispositif de recherches, explique encore le communiqué. Saisi de l’affaire, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour brigandage et en a confié la conduite à la police de sûreté. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus